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18 октября - День работников дорожного хозяйства в России

08:51 18.10.2020 Фото: pxhere.com
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День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства.

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Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов общественного достояния России

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства, который в настоящее время отмечается в России в третье воскресенье октября, появился в 1996 году.

Первоначально, на основании Указа Президента РФ от 14 октября 1996 года, он назывался День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и отмечался ежегодно в последнее воскресенье октября. Но в соответствии с Указом Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года «О Дне работников дорожного хозяйства» данный профессиональный праздник переименовали и стали ежегодно отмечать в третье воскресенье октября.

Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов общественного достояния России. В состав дорожного хозяйства входят свыше 3000 учреждений и предприятий различных форм собственности. Численность работающих в дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях составляет порядка 750 тысяч человек.

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами страны. Дороги являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государства.

Без дорожной сети не могут быть реализованы статьи Конституции Российской Федерации, в которых гарантируются права на свободу передвижения граждан, на свободное перемещение товаров и услуг, единство экономического пространства. Важную роль играют автомобильные дороги в решении социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны.

В последние годы оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств, объемов грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации, развитие автодорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации.

Ввиду сурового климата и наличия большого числа различных природных препятствий (лесов, гор, заболоченных местностей) строительство дорог в России всегда было сопряжено со значительными трудностями. Но благодаря самоотверженному труду работников дорожного хозяйства, в стране создана мощная автодорожная сеть. Сотни тысяч километров дорог, от местных до магистральных, обеспечивают устойчивое сообщение во многих направлениях и транспортную доступность отдаленных российских территорий. Ежегодно строятся новые автотрассы и искусственные сооружения, которые делают жизнь россиян комфортнее и безопаснее.

Источник: calend.ru

дороги история праздник работников дорожного хозяйства россия
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