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Пырнула ножом в грудь возлюбленного 47-летняя пьяная женщина в Новосибирске

10:12 18.10.2020 Фото: pixabay.com
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Поножовщиной и больницей для раненого закончилась ссора двух сожителей. Подозреваемую оперативно задержали полицейские.

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Во время пьяной ссоры сожительница схватила нож и ударила мужчину

Тяжкое преступление раскрыто в Кировском районе Новосибирска, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

16 октября в вечернее время в центральную областную клиническую больницу был доставлен 41-летний житель Кировского района. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение. Полицейские приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 47-летнюю сожительницу потерпевшего. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Полицейские установили, что в ходе ссоры, возникшей после распития спиртных напитков, подозреваемая нанесла потерпевшему ножевое ранение в грудь.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Проводится расследование.

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