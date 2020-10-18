Сохранил выплаты к пенсии родителям инвалидов с детства после 18 лет кабмин

Правительство решило одобрить поправки в закон “О страховых пенсиях” и внести его в Госдуму.

Поправками кабмин исключил правовые коллизии для некоторых категорий пенсоинеров

В правительстве РФ одобрили несколько поправок в законы. В том числе о пенсиях для родителей инвалидов с детства.

Накануне члены кабмина рассмотрели вопрос о проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона “О страховых пенсиях”».

Принятие законопроекта позволит устранить правовые коллизии в части обеспечения прав родителей инвалидов с детства на сохранение после достижения инвалидом совершеннолетнего возраста и признания его судом недееспособным повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности.

Решение правительства:

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона “О страховых пенсиях”» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.