Завалила грязью новые дороги и разбила старые стройка яслей в Южном микрорайоне Бердска

"Южане" возмущены беззаконием. Во-первых, на заборе стройплощадки нет паспорта объекта. Во-вторых, какое право имеет строительная техника развозить грязь по городу.

Что строят в Южном, местным жителям неведомо

Жители Юного микрорайона возмущены развернувшейся строкой. Рядом с новым детским садом огородили металлическим забором большое пространство и начала ездить строительная техника. Прямо по новым асфальтированным дорогам, которые так ждали "южане". Сетуют они и на то, что тяжелая техника разбивает грунтовые дороги, делая их непроездными.

Что строят на пустыре в Южном местные жители на знают, поскольку паспорта объекта на заборе нет. А значит, подозревают местные жители, стройка незаконно, возможно ведется без разрешительных документов.

-Рабочие не отвечают. Говорят нас наняли, а для чего, не знают, - поделился с "Курьер. Среда. Бердск" Александр, приславший в редакцию фото "с места происшествия".

Он не может объяснить варварское отношение к окружающим. "Южан" возмущает тот факт, что машины выезжают со строительной площадки с безобразно грязными колесами и проезжают по новым дорогам, оставляя заметные следы на асфальте.

- Я живу в Бердске и болею за любимый город. Все должны следовать букве закона подытожил Александр.

Предположительно, возле нового детсадика в Южном микрорайоне начали строить ясли, как запланировано.

Пока не удалось получить комментарий чиновников по поводу самой стройки и того, почему подрядчик позволяет себе разносить грязь со стройплощадки по городу.

Подробности - в ближайшее время.

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