Лунный календарь на хранение картофеля на октябрь 2020

Хорошие дни лунного календаря для хранения картофеля на октябрь 2020

Благоприятные дни лунного календаря для хранения картофеля на октябрь 2020

3 октября (17 -й лунный день), 17 октября (2 -й лунный день), 23 октября (8 -й лунный день), 26 октября (11 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для хранения картофеля на октябрь 2020



Нейтральные дни лунного календаря для хранения картофеля на октябрь 2020

Плохие дни лунного календаря для хранения картофеля на октябрь 2020

Самые плохие дни лунного календаря для хранения картофеля на октябрь 2020

10 октября (24 -й лунный день), 11 октября (25 -й лунный день), 13 октября (27 -й лунный день), 21 октября (6 -й лунный день), 22 октября (7 -й лунный день), 29 октября (14 -й лунный день)4 октября (18 -й лунный день), 25 октября (10 -й лунный день)6 октября (20 -й лунный день), 8 октября (22 -й лунный день), 12 октября (26 -й лунный день), 14 октября (28 -й лунный день), 15 октября (29 -й лунный день), 16 октября (30 -й лунный день), 24 октября (9 -й лунный день), 28 октября (13 -й лунный день)1 октября (15 -й лунный день), 2 октября (16 -й лунный день), 5 октября (19 -й лунный день), 7 октября (21 -й лунный день), 9 октября (23 -й лунный день), 18 октября (3 -й лунный день), 19 октября (4 -й лунный день), 20 октября (5 -й лунный день), 27 октября (12 -й лунный день), 30 октября (15 -й лунный день), 31 октября (16 -й лунный день)