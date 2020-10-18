18.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Лунный календарь на соление помидоров на октябрь 2020: удачные и неудачные дни

19:57 18.10.2020 Фото: https://www.pikist.com/
0

18 октября и 24 октября - плохие дни для засолки помидоров.

% name% title
Хорошие дни лунного календаря для соления помидора на октябрь 2020

Благоприятные дни лунного календаря для соления помидора на октябрь 2020
1 октября (15 -й лунный день), 8 октября (22 -й лунный день), 10 октября (24 -й лунный день), 11 октября (25 -й лунный день), 22 октября (7 -й лунный день), 26 октября (11 -й лунный день), 27 октября (12 -й лунный день), 30 октября (15 -й лунный день)
Хорошие дни лунного календаря для соления помидора на октябрь 2020

4 октября (18 -й лунный день), 9 октября (23 -й лунный день), 12 октября (26 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для соления помидора на октябрь 2020
2 октября (16 -й лунный день), 7 октября (21 -й лунный день), 16 октября (30 -й лунный день), 19 октября (4 -й лунный день), 21 октября (6 -й лунный день), 25 октября (10 -й лунный день), 28 октября (13 -й лунный день), 29 октября (14 -й лунный день), 31 октября (16 -й лунный день)
Плохие дни лунного календаря для соления помидора на октябрь 2020
3 октября (17 -й лунный день), 6 октября (20 -й лунный день), 13 октября (27 -й лунный день), 15 октября (29 -й лунный день), 17 октября (2 -й лунный день), 20 октября (5 -й лунный день), 23 октября (8 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для соления помидора на октябрь 2020
5 октября (19 -й лунный день), 14 октября (28 -й лунный день), 18 октября (3 -й лунный день), 24 октября (9 -й лунный день)

лунный календарь на засолку помидоров на октябрь 2020
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой сорт помидоров солите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
21:36 18-10-2020
Подробный финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Удачные и неудачные дни для посадки озимого чеснока по лунному календарю октября 2020
20:03 18-10-2020
Удачные и неудачные дни для посадки озимого чеснока по лунному календарю октября 2020
Лунный календарь на соление помидоров на октябрь 2020: удачные и неудачные дни
19:57 18-10-2020
Лунный календарь на соление помидоров на октябрь 2020: удачные и неудачные дни
Солить капусту: лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на квашение капусты на октябрь 2020
19:52 18-10-2020
Солить капусту: лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на квашение капусты на октябрь 2020
Лунный календарь на хранение картофеля на октябрь 2020
19:46 18-10-2020
Лунный календарь на хранение картофеля на октябрь 2020
Когда квасить капусту по лунному каленадарю в ноябре 2020: благоприятные и неблагоприятные дни месяца
18:21 18-10-2020
Когда квасить капусту по лунному каленадарю в ноябре 2020: благоприятные и неблагоприятные дни месяца
БердскЗавалила грязью новые дороги и разбила старые стройка яслей в Южном микрорайоне Бердска 1
18:21 18-10-2020
Завалила грязью новые дороги и разбила старые стройка яслей в Южном микрорайоне Бердска
Бросила новорожденную дочь в пакете на железнодорожную платформу 39-летняя мать
17:56 18-10-2020
Бросила новорожденную дочь в пакете на железнодорожную платформу 39-летняя мать
Какой сегодня праздник? Все интересные события на 18 октября 2020 в России и мире
17:46 18-10-2020
Какой сегодня праздник? Все интересные события на 18 октября 2020 в России и мире
Отрезанную человеческую ногу выбросили на дорогу
17:44 18-10-2020
Отрезанную человеческую ногу выбросили на дорогу