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Красота / Общество

Самая красивая женщина в мире Белла Хадид показала, как нужно веселиться на свое 24-летие

17:02 19.10.2020 Фото: instagram.com
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На свой День рождения Белла улетела к морю вместе со своими друзьями. Праздник уже давно закончился, но знаменитость продолжает делиться снимками в бикини и микротопах.

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Американская супермодель Белла Хадид поделилась с подписчиками новыми снимками с празднования своего Дня рождения

Популярная модель Белла Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото, на которых показала, как нужно веселиться. На свой День рождения Белла улетела к морю вместе со своими друзьями. Праздник уже давно закончился, но знаменитость продолжает делиться снимками в бикини и микротопах.

Глядя на фото и видео, становится понятно, что День рождения удался: девушка вместе с друзьями исполнила песню Ники Минаж BedRock, каталась на водных мотоциклах, загорала на яхте.
Под предыдущими фото Белла призналась, что свое 24-летие захотела отметить незабываемо, и ей это удалось:

«О, черт возьми, мне так повезло. Обычно я не праздную дни рождения, поэтому в этом году я просто хотела пригласить своих прекрасных друзей в приключение, которое должно стать абсолютно незабываемым».

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swipe for not a sunset. 🌺 memories .. it’s been over , im back to work everyone don’t worry📝

Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

Источник: ivona.bigmir.net

бикини день рождения море самая красивая супермодель яхта Белла Хадид
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