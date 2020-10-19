Самая красивая женщина в мире Белла Хадид показала, как нужно веселиться на свое 24-летие

На свой День рождения Белла улетела к морю вместе со своими друзьями. Праздник уже давно закончился, но знаменитость продолжает делиться снимками в бикини и микротопах.

Американская супермодель Белла Хадид поделилась с подписчиками новыми снимками с празднования своего Дня рождения

Популярная модель Белла Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото, на которых показала, как нужно веселиться. На свой День рождения Белла улетела к морю вместе со своими друзьями. Праздник уже давно закончился, но знаменитость продолжает делиться снимками в бикини и микротопах.

Глядя на фото и видео, становится понятно, что День рождения удался: девушка вместе с друзьями исполнила песню Ники Минаж BedRock, каталась на водных мотоциклах, загорала на яхте.

Под предыдущими фото Белла призналась, что свое 24-летие захотела отметить незабываемо, и ей это удалось:

«О, черт возьми, мне так повезло. Обычно я не праздную дни рождения, поэтому в этом году я просто хотела пригласить своих прекрасных друзей в приключение, которое должно стать абсолютно незабываемым».

Источник: ivona.bigmir.net