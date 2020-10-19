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Здоровье / Общество

Названы вещества, которые мешают Covid-19 попадать в клетки организма

16:53 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Диетолог Светлана Фус советовала людям каждый день включать в рацион 30 г растительного масла и 10-15 г орехов или семечек.

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В ряде продуктов есть вещества, которые могут мешать "экспансии" вируса

Терапевт и диетолог Юлия Поворознюк сообщила, что жиры делают клетки плотнее и мешают вирусу в них проникать.

Полезные жиры содержатся, в частности, в жирной морской рыбе, в печени трески, в сливочном и кокосовом маслах, в сале, рассказала врач Фактам, сообщает Главред.

Собеседница добавила, что для выработки антител к вирусу организму необходим белок, который содержится в мясе, в птице, в рыбе, в сырах, в бульоне, в ухе, в бобовых.

"В рационе должно быть достаточно жира. Именно он делает клетки плотнее, затрудняя проникновение в них вирусов…", – поделилась Поворознюк.

Ранее испанский врач Хосе Мануэль Фернандес Гарсия говорил, что от коронавируса Covid-19 может помочь уберечься средиземноморская диета.
Медик советовал включить в рацион много овощей, фруктов зелени, рыбу, птицу и цельнозерновые и неочищенные (нерафинированные) продукты.

Справка. В рационе количество жиров рассчитывается по формуле – 20-30% от нормы калорий.

Диетолог Светлана Фус советовала людям каждый день включать в рацион 30 г растительного масла и 10-15 г орехов или семечек.

COVID-19 врач полезные жиры продукты Юлия Поворознюк Хосе Мануэль Фернандес Гарсия Светлана Фус
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