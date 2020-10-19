18.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Гороскопы / Общество

Уникальный сонник-2020 только для знака Зодиака Рыбы от астролога Василисы Володиной

03:12 19.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Если вы по знаку зодиака рыба и вам снятся клопы – это к скорому неожиданному наследству или денежному вознаграждению.

% name% title
Сонник - гороскоп

Рыбы

Арбуз – предстоящее удовольствие.
Вишни есть – к слезам.

Гитара – вас ожидает скоропалительный и страстный роман.
Гроб – к скорой утрате близкого человека.
Дальний родственник – автолюбители, будьте осторожны, возможно, ДТП.
Деревня – к общению с излишне простым человеком.
Есть неприятную пищу – профессиональные потери, осложнения.
Есть с аппетитом – вам предстоит с энтузиазмом поучаствовать в любимом деле.
Зеркало – признак грядущих глубоких раздумий о жизни.
Клопы – неожиданное наследство или денежное вознаграждение.
Ласкать дикого зверя – вы напрасно пытаетесь вернуть бывшего возлюбленного.
Мебель (старинная) – скорый выход из затруднительного положения.
Мегаполис – ремонт или смена места жительства.
Наперсток – к неожиданным переменам в личной жизни.
Одежду покупать – к удаче в делах.
Одежду старую выбросить – новые знакомства.
Письмо – кто-то из близких не понимает ваших слов.
Поцелуи чужие видеть – вы слишком активно пытаетесь вмешиваться в жизнь чужого человека.
Ромашки – сложный выбор, от которого зависит ваше продвижение по служебной лестнице.
Рыба – снится к приятной поездке.
Старик – в ближайшем будущем жизнь преподнесет вам важный урок и заставит стать мудрее.
Фото незнакомого человека – карьерный взлет.
Шить белыми нитками – пустые хлопоты.
Шубу покупать – хорошие финансовые итоги какого-то дела.
Яму рыть — неприятные новости, полученные на работе.

Источник: astrogift.ru

астрология гороскоп знак зодиака к чему снится гроб рыбы сонник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите сновидениям?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уникальный сонник-2020 только для знака Зодиака Рыбы от астролога Василисы Володиной
03:12 19-10-2020
Уникальный сонник-2020 только для знака Зодиака Рыбы от астролога Василисы Володиной
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России с 2 победными номинациями
01:26 19-10-2020
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России с 2 победными номинациями
Детальный гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
01:20 19-10-2020
Детальный гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Гороскоп на понедельник 19 октября 2020 года: У Львов могут появиться проблемы с бумагами
00:30 19-10-2020
Гороскоп на понедельник 19 октября 2020 года: У Львов могут появиться проблемы с бумагами
Подробный финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
21:36 18-10-2020
Подробный финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Удачные и неудачные дни для посадки озимого чеснока по лунному календарю октября 2020
20:03 18-10-2020
Удачные и неудачные дни для посадки озимого чеснока по лунному календарю октября 2020
Лунный календарь на соление помидоров на октябрь 2020: удачные и неудачные дни
19:57 18-10-2020
Лунный календарь на соление помидоров на октябрь 2020: удачные и неудачные дни
Солить капусту: лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на квашение капусты на октябрь 2020
19:52 18-10-2020
Солить капусту: лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на квашение капусты на октябрь 2020
Лунный календарь на хранение картофеля на октябрь 2020
19:46 18-10-2020
Лунный календарь на хранение картофеля на октябрь 2020
Когда квасить капусту по лунному каленадарю в ноябре 2020: благоприятные и неблагоприятные дни месяца
18:21 18-10-2020
Когда квасить капусту по лунному каленадарю в ноябре 2020: благоприятные и неблагоприятные дни месяца