Уникальный сонник-2020 только для знака Зодиака Рыбы от астролога Василисы Володиной

Сонник - гороскоп

Рыбы

Арбуз – предстоящее удовольствие.

Вишни есть – к слезам.



Гитара – вас ожидает скоропалительный и страстный роман.Гроб – к скорой утрате близкого человека.Дальний родственник – автолюбители, будьте осторожны, возможно, ДТП.Деревня – к общению с излишне простым человеком.Есть неприятную пищу – профессиональные потери, осложнения.Есть с аппетитом – вам предстоит с энтузиазмом поучаствовать в любимом деле.Зеркало – признак грядущих глубоких раздумий о жизни.Клопы – неожиданное наследство или денежное вознаграждение.Ласкать дикого зверя – вы напрасно пытаетесь вернуть бывшего возлюбленного.Мебель (старинная) – скорый выход из затруднительного положения.Мегаполис – ремонт или смена места жительства.Наперсток – к неожиданным переменам в личной жизни.Одежду покупать – к удаче в делах.Одежду старую выбросить – новые знакомства.Письмо – кто-то из близких не понимает ваших слов.Поцелуи чужие видеть – вы слишком активно пытаетесь вмешиваться в жизнь чужого человека.Ромашки – сложный выбор, от которого зависит ваше продвижение по служебной лестнице.Рыба – снится к приятной поездке.Старик – в ближайшем будущем жизнь преподнесет вам важный урок и заставит стать мудрее.Фото незнакомого человека – карьерный взлет.Шить белыми нитками – пустые хлопоты.Шубу покупать – хорошие финансовые итоги какого-то дела.Яму рыть — неприятные новости, полученные на работе.

Источник: astrogift.ru