Уникальный сонник-2020 только для знака Зодиака Рыбы от астролога Василисы Володиной

Рыбы
Арбуз – предстоящее удовольствие.
Вишни есть – к слезам.
Гроб – к скорой утрате близкого человека.
Дальний родственник – автолюбители, будьте осторожны, возможно, ДТП.
Деревня – к общению с излишне простым человеком.
Есть неприятную пищу – профессиональные потери, осложнения.
Есть с аппетитом – вам предстоит с энтузиазмом поучаствовать в любимом деле.
Зеркало – признак грядущих глубоких раздумий о жизни.
Клопы – неожиданное наследство или денежное вознаграждение.
Мебель (старинная) – скорый выход из затруднительного положения.
Мегаполис – ремонт или смена места жительства.
Наперсток – к неожиданным переменам в личной жизни.
Одежду покупать – к удаче в делах.
Одежду старую выбросить – новые знакомства.
Письмо – кто-то из близких не понимает ваших слов.
Поцелуи чужие видеть – вы слишком активно пытаетесь вмешиваться в жизнь чужого человека.
Рыба – снится к приятной поездке.
Старик – в ближайшем будущем жизнь преподнесет вам важный урок и заставит стать мудрее.
Фото незнакомого человека – карьерный взлет.
Шить белыми нитками – пустые хлопоты.
Шубу покупать – хорошие финансовые итоги какого-то дела.
Яму рыть — неприятные новости, полученные на работе.
Источник: astrogift.ru