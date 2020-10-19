Работающий на энергии ветра огромный корабль построят в 2023 году

В его конструкции предусмотрены пять телескопических «парусов-крыльев», высота каждого из которых равна 80 м.

Согласно имеющимся данным, корабль будет выбрасывать в атмосферу на 90 % меньше CO2, чем привычные морские суда.

Шведская судостроительная компания Wallenius Marine при поддержке правительства страны и нескольких исследовательских институтов разработала проект под названием Oceanbird, в рамках которого планируется построить самое крупное в мире морское транспортное средство, работающее на энергии ветра.

Длина трансатлантического лайнера Oceanbird, который способен вместить 7 тыс. автомобилей и визуально сильно отличается от привычных судов для перевозки машин, равна 200 м. В его конструкции предусмотрены пять телескопических «парусов-крыльев», высота каждого из которых равна 80 м. Эти паруса способны поворачиваться на 360° не касаясь друг друга. Они также способны частично складываться для обеспечения прохода под постами и повышения устойчивости в непогоду. Для изготовления парусов будет использоваться сталь и композитные материалы. Их размер обусловлен необходимостью генерации достаточной тяговой мощности для перемещения корабля весом 35 тыс. тонн.

«Хотя общие принципы создания парусов с твёрдым крылом не новы, проектирование парусов для Oceanbird было сложной задачей», — отметил руководитель исследовательского проекта Oceanbird в Wallenius Marine Микаэль Разола (Mikael Razola). Он рассказал о том, что вершина мачты корабля находится на высоте более 100 метров над поверхностью воды. На такой высоте направление и сила ветра сильно меняются и оказывают существенное воздействие на судно.

Для изучения воздействия атмосферных условий на такой высоте компания разместила специальные датчики на своих действующих судах, которые пересекали Атлантический океан, благодаря чему удалось собрать нужные данные о скорости ветра и его изменении. «Вся эта информация помогла нам разработать эффективную систему крыла и корпуса, способную по максимуму использовать мощность ветра», — отметил Разола.

Согласно имеющимся данным, корабль будет выбрасывать в атмосферу на 90 % меньше CO2, чем привычные морские суда. Однако он не станет полностью экологически чистым, поскольку двигатели будут использоваться для маневрирования в портах, а также в случае возникновения экстренной ситуации. Oceanbird сможет развивать скорость около 10 узлов, а на пересечение Атлантики ему потребуется около 12 дней. Обычные суда такого класса способны преодолевать это расстояние за 7 дней, развивая скорость до 17 узлов.

Разработчики продолжат трудиться над улучшением характеристик и аэродинамики судна, опираясь на данные, собранные во время моделирования плавания корабля в реальных условиях. Уже к концу года 7-метровую модель Oceanbird спустят на воду, после чего она будет использоваться для получения важных данных, которые помогут окончательно завершить разработку дизайна. Авторы проекта говорят, что строительство полноразмерной версии Oceanbird займёт около трёх лет.

Источник:CNN