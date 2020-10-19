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Должен был осудить отравление "новичком" Трамп, считает Навальный

11:18 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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По его словам, важно, чтобы все, включая президента США, выступили против применения химического оружия в XXI веке.

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Навальный посетовал, что Трамп не осудил его "отравление"

Алексей Навальный в интервью американскому каналу CBS посетовал, что произошедшее с ним так и не осудил президент США Дональд Трамп, и призвал американского лидера сделать это.

В интервью воскресной программе 60 Minutes Навальный вспомнил, что осуждение прозвучало со стороны лидеров Франции и Германии, а администрация Трампа воздержалась.

"Я заметил, что (Трамп) этого не сделал. Я думаю, что это исключительно важно — чтобы каждый... прежде всего президент США, был твердо против использования химического оружия в XXI веке", - сказал Навальный.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.

новичок отравление сша токсин Алексей Навальный Дональд Трамп
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