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Переломанного бомжа после жесткой драки вытащили из дома под снос по ул. Ленина спасатели в Бердске

11:30 19.10.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У мужчины были переломаны ребра. С помощью жестких носилок спасатели перенесли его в «скорую».

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Нередко спасатели приходят на выручку медикам для транспортировки больных до машины скорой помощи

Вызов для оказания помощи бригаде «скорой» поступил 17 октября в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

В доме под снос, ул. Ленина, 118, произошла драка, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Пострадал мужчина. Приехала скорая помощь, но ее сотрудники не смогли перенести пострадавшего в машину. Обратились за помощью к спасателям.

Спасатели прибыли на место. У мужчины были переломаны ребра. С помощью жестких носилок спасатели перенесли пострадавшего из аварийного дома в карету скорой помощи.

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