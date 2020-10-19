Килограмм марихуаны собрал пьяный новосибирец у станции. Ему грозит срок до 10 лет

Ранее судимый за кражу задержанный признался, что собрал коноплю для собственного потребления.

В Новосибирске сотрудники транспортной полиции изъяли более килограмма марихуаны

На остановочной платформе «Новогодняя» сотрудники транспортной полиции задержали пассажира с видимыми признаками алкогольного опьянения, у которого в сумке находилось вещество растительного происхождения.

Криминалистическая экспертиза установила, что обнаруженное и изъятое вещество является марихуаной общей массой 1079 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства), за которое может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее судимый за кражу задержанный признался, что собрал коноплю для собственного потребления. Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Инская установили, что растения мужчина собирал в окрестностях станции. Транспортные полицейские направили в органы местного самоуправления представление об уничтожении очага произрастания наркотикосодержащих растений.