Квасим капусту: рецепты вкусной хрустящей капусты «Пятиминутка», «Особенная» и других от хозяек Бердска

Чтобы полезный продукт был еще и обалденно вкусный, нужно знать тонкости приготовления. Рецепты от депутата Людмилы Чуркиной и других любительниц прекрасного овоща.

Найдется мало бердчан, которые на своем дачном участке не выращивали бы белокочанную капусту

Полным ходом готовят квашенную капусту на зиму жители Бердска. Конечно, не все. Но те, кто любит данный продукт, столь доступный для пополнения организма витаминами и микроэлементами, обязательно сделает заготовку своими руками. И у каждой хозяйки есть свой любимый рецепт.

Много лет подряд по осени готовит капустную «пятиминутку» директор ДК «Родина», депутат бердского горсовета Людмила Чуркина.

Капуста «Пятиминутка»

Нагреть 10 литров воды, растворить в ней 1 килограмм соли. Соль должна быть крупной, посолочной, без йода. Подостывшую соленую воду вылить в широкую емкость. Людмила Ивановна использует для этого небольшую ванночку. Оставшийся осадок в кастрюле слить.

Дальше шинкуется капуста и морковь. Определенное количество нашинкованной капусты помещается в ванночку с соленой водой, находится там 5-10 минут, отжимается и укладывается в засолочную тару, например эмалированную кастрюлю, затем пересыпается слоем моркови. Утрамбовывается. И так слой за слоем набирается нужное количество капусты. Готовую капусту нужно поставить под гнет. Для этого берется крышка с кастрюли меньшего объема и на нее ставится трехлитровая банка с водой. Стоит капуста три дня. Периодически ее нужно протыкать деревянной палочкой. Через три дня капусту можно раскладывать по банкам. Можно это делать и сразу. Как кому удобнее.

Иногда капуста бывает сочной и не требует дополнительного рассола, иногда суховатой, тогда придется добавить тот рассол, который вы использовали для соления. Поэтому не торопитесь его выливать.

Капуста «Пятиминутка» прекрасно хранится в погребе. И остается до весны вкусной и хрустящей.

Капуста «Особенная»

Данным рецептом квашенной капусты с читателями «Курьер. Среда. Бердск» поделилась пенсионерка Мария Ванюхина. Только такую капусту бердчанка готовит на зиму. А получается она — просто пальчики оближешь. Об этом говорят все, кто хоть раз попробовал ее на вкус.

Для засолки потребуется белокочанная капуста. Очищаем кочан, выбираем самую плотную часть и режем ее на несколько небольших частей и откладываем в сторонку. Остальное мелко шинкуем, присыпаем шинкованной морковью, солим, добавляем красный перец. Получившуюся массу перетираем на столе. Дно засолочной емкости застилаем капустными листьями и начинаем укладывать слои. Сначала перетертую капусту, а затем крупные куски, которые мы отложили в сторону. Между этими кусками плотно укладывается мелкая капуста.

Ее необходимо утромбовать так, чтобы даже не осталось места, чтобы пролез палец руки. Такой масса должна быть плотной. От этого зависит качество квашенной капусты.

Сверху засыпается мелкая капуста так, чтобы не было видно крупных кусков. Завершающий штрих — укладываем капустные листья сверху. Ставим гнет. На второй-третий день должен появиться сок. Нужно постепенно убирать груз. Когда на капусте появятся белые пузырчатые холмики, ее можно раскладывать по банкам, плотно утромбовывать, закрывать пластмассовыми крышками и ставить в погреб.

Небольшой нюанс: так как в большие куски мы не добавляем соли, ее нужно добавлять немного больше в мелкую капусту.

Бердчанка Любовь Анисимова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что последние 10 лет она не делает большие заготовки квашенной капусты. Нашла два изумительных рецепта. И подкрашивает капусту по мере надобности. Для этого на зиму оставляет десяток больших кочанов.

Капуста «Хрустяшка»

Кипятим рассол: на 1 литр воды 100 граммов сахара, 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки уксуса развести 1 стаканом воды, треть стакана растительного масла.

В банку кладем 2 зубчика чеснока, перец горошком, шинкованныю капусту и морковь. Заливаем остывшим рассолом. Закрываем пластмассовыми крышками и ставим в холодильник. Хорошо хранится в течение двух недель, а то и немного больше.

Капуста «Салатная»

Капуста получается очень вкусная. Но у нее есть небольшой минус. В холодильнике она может храниться не более 2-3 дней.

Берется 1 кг капусты, 2 болгарских перца, 2 средние моркови, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара, 70 мл подсолнечного масла, немного яблочного уксуса. Заливается 0,5 литра кипятка. Через 2 часа капусту уже можно есть.