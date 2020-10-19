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Электронные паспорта прививок могут появиться в России

17:00 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Нововведение "позволит нам обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, а именно это самое важное в иммунопрофилактике".

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В Госдуме настаивают на введении электронных паспортов прививок

Во всех регионах России необходимо ввести электронные паспорта прививок, заявил зампред Комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль.

Электронные паспорта помогут не только владеть оперативной информацией о привитых и непривитых детях, отметил парламентарий. С их помощью гражданам будут напоминать, что пришло время сделать ту или иную прививку.

Кроме того, документ должен содержать информацию о причине отказа от прививки.

«Что это — медотвод или сознательный отказ родителей по каким-то своим соображениям. Это позволит нам обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку», подчеркнул Леонид Огуль.

Депутат добавил, что именно индивидуальный подход является самым важным в иммунопрофилактике.

Сегодня, 19 октября, Комитет по охране здоровья проводит круглый стол по теме «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний». На нем обсуждаются современные подходы к вакцинопрофилактике, а также ключевые мероприятия по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.

Документ был утвержден правительством в конце сентября. Отмечалось, что ситуация с COVID-19 еще раз подтвердила важность развития этого направления. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович на заседании комитета поздравила Россию с принятием стратегии.

Источник: dumatv.ru

вакцина прививка тотальный контроль чипирование электронный паспорт
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От редакции

Нужно делать электронные паспорта?

Ёла, 19 октября 2020 17:07
НВР: шли бы они лесом - просто приступы аллергии начинаются при одном слове "электронные". Мечта всех чинуш: всех отцифровать, штрих-код на лоб и раздавать команды одной кнопкой. А почему я не ставлю прививки - потому что по закону имею право, остальное, господа чиновники, не ваше дело и я ничего никому не обязана объяснять.

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