Электронные паспорта прививок могут появиться в России

Во всех регионах России необходимо ввести электронные паспорта прививок, заявил зампред Комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль.
Электронные паспорта помогут не только владеть оперативной информацией о привитых и непривитых детях, отметил парламентарий. С их помощью гражданам будут напоминать, что пришло время сделать ту или иную прививку.
Кроме того, документ должен содержать информацию о причине отказа от прививки.
«Что это — медотвод или сознательный отказ родителей по каким-то своим соображениям. Это позволит нам обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку», подчеркнул Леонид Огуль.
Депутат добавил, что именно индивидуальный подход является самым важным в иммунопрофилактике.
Сегодня, 19 октября, Комитет по охране здоровья проводит круглый стол по теме «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний». На нем обсуждаются современные подходы к вакцинопрофилактике, а также ключевые мероприятия по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.
Документ был утвержден правительством в конце сентября. Отмечалось, что ситуация с COVID-19 еще раз подтвердила важность развития этого направления. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович на заседании комитета поздравила Россию с принятием стратегии.
Источник: dumatv.ru