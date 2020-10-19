19.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Сколько платят добровольцам за прививку вакциной от COVID-19 новосибирского "Вектора"?

18:37 19.10.2020 Фото: pexels.com
0

Добровольцам обещают заплатить за испытания препарата на себе, часть волонтеров в Новосибирске уже заселили в изолированную медсанчасть.

% name% title
Платят добровольцам за испытания вакцины от COVID-19

Центр вирусологии и иммунологии «Вектор» в Кольцово приступил к новому этапу испытаний вакцины от коронавируса, сообщают местные СМИ.

Согласно информации, на испытания новой вакцины уже набрали 17 человек, каждого добровольца заселили в изолированную медсанчасть. Живут добровольцы в комфортных условиях, палаты рассчитаны на троих и четверых, помещения оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания.

За участие в испытаниях волонтеры получат внушительную сумму – около 80 тысяч рублей. Прививки добровольцам пока не поставили, но некоторые уже прошли необходимые медицинские процедуры.

Ранее «Вектор» объявил набор 30 тысяч добровольцев для испытания вакцины от COVID-19.

COVID-19 вакцина волонтеры испытания коронавирус ГНЦ ВБ «Вектор»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы поставите себе прививку от ковида?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие выплаты на детей могут оформить до 31 декабря 2020 родители в Новосибирской области
19:48 19-10-2020
Какие выплаты на детей могут оформить до 31 декабря 2020 родители в Новосибирской области
2 знакам зодиака судьба улыбнется в 2021 году. Один исполнит свои желания, второй разбогатеет. Кто они?
19:46 19-10-2020
2 знакам зодиака судьба улыбнется в 2021 году. Один исполнит свои желания, второй разбогатеет. Кто они?
Еще 1000 коек для ковидных больных введут в госпиталях Новосибирской области
19:31 19-10-2020
Еще 1000 коек для ковидных больных введут в госпиталях Новосибирской области
Какие уголовные дела и иски ждут Навального после возвращения в Россию
19:11 19-10-2020
Какие уголовные дела и иски ждут Навального после возвращения в Россию
Жалуются на дефицит лекарств от коронавируса по рецептам в аптеках Новосибирско области 3
19:00 19-10-2020
Жалуются на дефицит лекарств от коронавируса по рецептам в аптеках Новосибирско области
Сколько платят добровольцам за прививку вакциной от COVID-19 новосибирского "Вектора"?
18:37 19-10-2020
Сколько платят добровольцам за прививку вакциной от COVID-19 новосибирского
Как вырастить озимый чеснок крупнее посадочного материала
18:27 19-10-2020
Как вырастить озимый чеснок крупнее посадочного материала
Выплату в 10 000 рублей на детей до 16 лет в третий раз считают реальной в Госдуме
18:26 19-10-2020
Выплату в 10 000 рублей на детей до 16 лет в третий раз считают реальной в Госдуме
Какие вузы и когда уходят на удаленку?
18:13 19-10-2020
Какие вузы и когда уходят на удаленку?
Завел дело на инспектора ПДН после стрельбы Данила Монахова СК
18:04 19-10-2020
Завел дело на инспектора ПДН после стрельбы Данила Монахова СК