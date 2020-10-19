Сколько платят добровольцам за прививку вакциной от COVID-19 новосибирского "Вектора"?

Добровольцам обещают заплатить за испытания препарата на себе, часть волонтеров в Новосибирске уже заселили в изолированную медсанчасть.

Платят добровольцам за испытания вакцины от COVID-19

Центр вирусологии и иммунологии «Вектор» в Кольцово приступил к новому этапу испытаний вакцины от коронавируса, сообщают местные СМИ.

Согласно информации, на испытания новой вакцины уже набрали 17 человек, каждого добровольца заселили в изолированную медсанчасть. Живут добровольцы в комфортных условиях, палаты рассчитаны на троих и четверых, помещения оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания.

За участие в испытаниях волонтеры получат внушительную сумму – около 80 тысяч рублей. Прививки добровольцам пока не поставили, но некоторые уже прошли необходимые медицинские процедуры.

Ранее «Вектор» объявил набор 30 тысяч добровольцев для испытания вакцины от COVID-19.