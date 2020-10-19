Какие уголовные дела и иски ждут Навального после возвращения в Россию

Сейчас к Алексею Навальному подано как минимум два иска о защите чести и достоинства. Расследуют несколько уголовных дел в отношении оппозиционера.

После реабилитации в берлинской клинике Навальный хочет вернуться на родину

Оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся сейчас на лечении в Германии после отравления, уже не раз заявлял о своем намерении вернуться в Россию. Здесь политика ждет не только подготовка к очередному выборному циклу, но и серия уголовных дел и исков. Znak.com решил собрать данные обо всех (или почти всех) делах и исковых заявлениях, с которыми Навальному придется разобраться по возращении на родину.

Иски о защите чести и достоинства

Сейчас к Алексею Навальному подано как минимум два иска о защите чести и достоинства. Так, в Люблинском суде Москвы 26 ноября 2020 года планируется заседание по иску о защите чести и достоинства замдиректора МКУ «Контрольно-ревизионное управление» комитета по делам образования Челябинска Константина Киреева к Алексею Навальному. Киреев хочет доказать в суде, что включение его в список «Умного голосования» не позволило ему победить на прошлых выборах в совет депутатов Калининского района Челябинска. Изначально Киреев планировал взыскать с политика еще и 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, однако впоследствии от материальных претензий к Навальному отказался. Первое заседание по иску Киреева должно было состояться еще 15 октября, однако процесс был отложен из-за болезни Навального.

В том же Люблинском суде было приостановлено рассмотрение иска о защите чести и достоинства зятя премьер-министра Михаила Мишустина — бизнесмена Александра Удодова — к Алексею Навальному. Первое заседание по иску состоялось еще 27 июля 2020 года, однако уже через месяц суд рассмотрение приостановил.

Удодов подал иск в суд после того, как основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом) выпустил фильм-расследование, где говорилось, что компании, связанные с бизнесменом, в 2009–2010 годах приобрели шесть квартир в Нью-Йорке. По данным ФБК, сделки по покупке квартир произошли спустя 3 недели после того, как в том же жилом комплексе были приобретены квартиры, которые были впоследствии арестованы по делу об отмывании денег, похищенных через махинации с НДС, вскрытые юристом Сергеем Магнитским. С 2015 по 2018 год все квартиры были проданы за 6,7 млн долларов, сообщалось в ролике ФБК.

Взыскание средств

В Люблинском райсуде Москвы находится исковое заявление блогера из Самары Алексея Жирухина, который планирует взыскать с Навального 230 тыс. рублей за незаконное использование фотографий в его блоге. В суд Жирухин обратился после того, как увидел в ролике Навального фотографии, которые он сделал во время путешествия по Средней Азии. «Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, подборку фото делал не сам Навальный, а редактор или монтажер. Но ведь все должны понимать важность интеллектуальной собственности и риск ее использования без согласования с авторами», — говорил ранее Жирухин, отмечая, что «тот же Юрий Дудь брал его фото для Instagram, но перед этим писал ему». По данным картотеки Люблинского суда, 8 сентября по итогам судебного заседания было принято решение о приостановлении рассмотрения искового заявления в связи с «недееспособностью» ответчика.

Иски о защите деловой репутации

Политик Алексей Навальный, юрист ФБК Любовь Соболь и Znak.com являются ответчиками по иску телеканала Russia Today (АНО «ТВ-Новости»), который требует взыскать со всех троих по 500 тыс. рублей и удалить публикации о фильме ФБК, где говорится о накрутках просмотров роликов Russia Today на YouTube через порносайты. 10 июня иск АНО «ТВ-Новости» был принят Арбитражным судом Москвы к производству. 15 сентября состоялось первое заседание, а 22 сентября суд принял решение приостановить рассмотрение иска из-за болезни Навального.

Еще один иск о защите деловой репутации к Навальному подал миллиардер Олег Дерипаска. По словам его адвоката Алексея Мельникова, миллиардер требует, чтобы Навальный «опроверг ложные обвинения о том, что Дерипаска незаконно пользовался поддержкой государства на нерыночных условиях». В исковом заявлении Дерипаски сказано, что помимо опровержения он требует от Навального компенсации морального вреда в размере 1 рубля. Исковое заявление миллиардер подал еще 26 февраля 2020 года, а 10 сентября суд принял решение приостановить рассмотрение иска по причине болезни ответчика.

По данным картотеки Арбитражного суда Москвы, 27 октября 2020 года должно состояться рассмотрение кассационной жалобы ФБК, Любови Соболь и Алексея Навального на решение нижестоящего суда по иску «Московского школьника». Ранее Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить с YouTube-канала ролик про пищевой комбинат «Московский школьник» и опровергнуть порочащие его сведения. В видео бывшая сотрудница комбината Наталья Шилова рассказывала, что «Московский школьник» кормил детей «хуже собак», поставлял мясо третьего сорта, кислые ягоды и консервы с червями. Суд постановил взыскать с Навального, ФБК и автора расследования о комбинате юриста ФБК Любови Соболь по 29 млн рублей в пользу «Московского школьника».

В августе прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долг оппозиционеров, заявив, что намерен «раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК. Любовь Соболь, комментируя намерения Пригожина, заявила, что она «меряет свою жизнь не в баксах, а правильными поступками по совести». Соратник Навального Леонид Волков и вовсе отказывается обсуждать иски и требования Пригожина, ведь, по мнению Волкова, Пригожина просто «не существует».

24 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд планирует рассмотреть жалобу Алексея Навального на решение суда по иску крымского мясокомбината «Дружба народов». До этого суд взыскал с Навального более 3,3 млн рублей судебных издержек по иску, который фирма «Дружба народов» подавала к политику из-за расследования ФБК о поставках продовольствия Росгвардии.

Уголовные дела

В августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отмывании денег против Фонда борьбы с коррупцией. Уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ («Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом»). Следствие считает, что в 2016–2018 годах группа лиц, в том числе и сотрудники ФБК, получила из неизвестных источников более 75,5 млн рублей, а затем, маскируя их преступное происхождение, внесла эти деньги на счета фонда.

После возбуждения уголовного дела у волонтеров и сотрудников региональных штабов Навального прошла серия обысков, обыски также прошли и в главном офисе ФБК. Комментируя обыски, в федеральном штабе Навального говорили, что истинная причина атаки на ФБК — итоги прошедшего 8 сентября 2019 года единого дня голосования, во время которого впервые был запущен проект «Умное голосование».

В марте 2020 года Навальный сообщал, что у него самого, его матери, жены Юлии и двоих детей заблокировали банковские счета. Он предполагал, что блокировка связана с делом об отмывании средств в ФБК.

В деле до сих пор нет ни обвиняемых, ни даже подозреваемых.

В сентябре ближайший соратник Навального Леонид Волков сообщал Znak.com, что следователи с зимы не проводят никаких следственных действий по делу, тогда как сроки расследования были в очередной раз продлены до 3 ноября.

В Бабушкинском районном суде Москвы летом этого года уже начиналось рассмотрение уголовного дела против Алексея Навального, обвиняемого в клевете по отношению к ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко. Поводом для возбуждения уголовного дела против Навального стало то, что политик назвал «продажными холуями» тех, кто снялся в ролике RT о поддержке голосования по поправкам к Конституции. Одним из героев того пропагандистского ролика был ветеран Артеменко. В рамках этого уголовного дела в ФБК и квартире Навального прошли обыски. 17 августа состоялось предварительное слушание, однако уже через три дня Навальный впал в кому, после чего был доставлен в немецкую клинку. В связи с этим постановлением мирового судьи судебного участка № 320 в Москве уголовное дело против Навального было временно приостановлено.

*ФБК признан иностранным агентом