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Какие выплаты на детей могут оформить до 31 декабря 2020 родители в Новосибирской области

19:48 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Одну из выплат оформили на 33 тысячи детей в регионе. Но пособий несколько. Кому полагаются деньги?

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НСО оказывает поддержку семьям с детьми

В этом году в Новосибирской области выплату на школьную форму оформили на 33 344 детей из многодетных семей. Размер выплаты составляет 2 тысячи рублей.

Как сообщили в областном министерстве труда и социального развития, в регионе родители из малоимущих семей также могут получить помощь в размере 300 рублей на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста. Количество получателей на сегодняшний день уже составило более 13 тысяч детей.

Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей предоставляется многодетным родителям при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области. Порядка 4 тысяч детей охвачены данной мерой региональной поддержки.

При поступлении ребенка из многодетной семьи в организацию высшего образования предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Подать документы для оформления мер поддержки можно в центры социальной поддержки населения по месту жительства до 31 декабря текущего года.

В многодетных семьях Новосибирской области воспитывается более 50 тысяч детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе региона, раз в год.

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