Отобрала 6-летнего ребенка у российской туристки опека во Франции

Мальчика поместили в детский дом и запретили видеться с матерью. После суда ребенка могут передать в приемную семью.

Французская соцопека отняла ребенка у туристки из России

Российское диппредставительство в Париже подготовило ноту в МИД Франции с требованием соблюдать права российской туристки, у которой службы социальной опеки отняли шестилетнего ребенка, передает ТАСС.

В международном общественном движении «Русские матери» рассказали, что 42-летняя россиянка Жанна Пиликина приехала с шестилетним сыном по турвизе в Лион в феврале 2020 года. Из-за пандемии женщина не смогла уехать из Франции и проживала с сыном в отеле.

Соцзащита забрала ребенка после того, как он вышел в холл отеля один в то время, когда должен был быть уже в школе. В результате мальчика забрали во французский детский дом и запретили видеться с матерью. Сообщается также, что после суда ребенка могут передать в приемную семью.

По словам главы пресс-службы дипмиссии Сергея Паринова, дипломаты прилагают все усилия к обеспечению прав россиянки и ее ребенка.

В посольстве добавили, что следят за развитием ситуации и находятся в контакте с соотечественницей.