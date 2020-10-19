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Гороскопы / Общество

Рекомендации астролога Лилии Любимовой на неделю с 19 по 25 октября

21:42 19.10.2020 Фото: https://www.instagram.com/astrolog566/?hl=ru
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Не рекомендуется начинать новых важных дел 25 октября. Лучше довести до логического конца старые и незавершенные.

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В четверг Черная Луна перейдет в знак Тельца

РЕКОМЕНДАЦИИ АСТРОЛОГА С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ.


Из важного на неделе:

✨В четверг Черная Луна перейдет в знак Тельца. Впереди нас ждет девять месяцев повышенного упрямства, практицизма, скряжничества и стремления к накоплению. Мы будем склонны делать запасы и заначки.

✨В пятницу Солнце сменит знак своего пребывания на Скорпиона. Это самый мистический знак с огромной внутренней энергией. Предстоящий месяц — период повышенной интуиции и внутреннего чутья.

ПН. Несмотря на прекрасное расположение духа и воодушевление, мы будем несдержанны и неумеренны в своих желаниях. Не стоит давать обещания и верить им. Не рекомендую планировать в этот день решение юридических вопросов и подачу исков в судебные инстанции.

ВТ. Довольно нервный и напряженный день. Сегодня не нужно принимать важных решений, особенно на импульсе. Велика вероятность совершить ошибку. Направьте свою активность в повседневные дела.

СР. Сегодня идеальный день для продуктивной работы. Если вы хотите возобновить с кем-то общение, — вперёд!. День подходит для возвращения к прошлым делам: заброшенному обучению, чтению или написанию книги, исправлению ошибок.

ЧТ. Сегодня нам трудно будет сдерживать себя. Мы можем выйти за рамки дозволенного и высказать то, что давно накипело. Рекомендую направить свои эмоции в любовные отношения. Сегодня самое время для романтического ужина со свечами.

ПТ. Мы можем быть не в лучшем расположение духа, да и вообще почувствовать упадок сил. Зато наведение красоты в окружающем нас пространстве, уходовые процедуры, маникюр и прочие женские штучки будут отлично удаваться и радовать.

СБ. Если вам в этот день сделали признание в любви, будьте уверены в серьезности намерений воздыхателя. Сегодняшний выходной отлично подходит для встречи с друзьями, поиска интересующей информации или обучения. Однако нас могут поджидать неожиданности, которые внесут свои коррективы в планы.

ВС. Не рекомендуется начинать новых важных дел. Лучше довести до логического конца старые и незавершенные. Можно продолжить обучение, заняться поиском давно интересующей информации или встретиться с друзьями.

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