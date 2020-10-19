Рекомендации астролога Лилии Любимовой на неделю с 19 по 25 октября

РЕКОМЕНДАЦИИ АСТРОЛОГА С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ.
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✨В четверг Черная Луна перейдет в знак Тельца. Впереди нас ждет девять месяцев повышенного упрямства, практицизма, скряжничества и стремления к накоплению. Мы будем склонны делать запасы и заначки.
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✨В пятницу Солнце сменит знак своего пребывания на Скорпиона. Это самый мистический знак с огромной внутренней энергией. Предстоящий месяц — период повышенной интуиции и внутреннего чутья.
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ПН. Несмотря на прекрасное расположение духа и воодушевление, мы будем несдержанны и неумеренны в своих желаниях. Не стоит давать обещания и верить им. Не рекомендую планировать в этот день решение юридических вопросов и подачу исков в судебные инстанции.
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СР. Сегодня идеальный день для продуктивной работы. Если вы хотите возобновить с кем-то общение, — вперёд!. День подходит для возвращения к прошлым делам: заброшенному обучению, чтению или написанию книги, исправлению ошибок.
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ЧТ. Сегодня нам трудно будет сдерживать себя. Мы можем выйти за рамки дозволенного и высказать то, что давно накипело. Рекомендую направить свои эмоции в любовные отношения. Сегодня самое время для романтического ужина со свечами.
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ПТ. Мы можем быть не в лучшем расположение духа, да и вообще почувствовать упадок сил. Зато наведение красоты в окружающем нас пространстве, уходовые процедуры, маникюр и прочие женские штучки будут отлично удаваться и радовать.
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ВС. Не рекомендуется начинать новых важных дел. Лучше довести до логического конца старые и незавершенные. Можно продолжить обучение, заняться поиском давно интересующей информации или встретиться с друзьями.