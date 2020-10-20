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20 октября - День военного связиста в России

01:53 20.10.2020 Фото: wikimedia.org
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В своем развитии военная связь прошла большой и сложный путь, неразрывно связанный с историей создания всех Вооруженных Сил.

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Ежегодно 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста

Ежегодно 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста — профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи, установленный Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства». Ранее он отмечался как День связи Вооруженных Сил России.

20 октября 1919 года — день образования войск связи. В этот день приказом Реввоенсовета Советской Республики № 1736/362 в составе Полевого штаба было сформировано управление связи во главе с начальником связи. Служба связи выделена в специальную службу штабов, а войска связи — в самостоятельные специальные войска. Тем самым была заложена структура современных войск связи.

Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными Силами, его материальной основой, а войска связи — это специальные войска, предназначенные для установления систем связи между войсками и силами в мирное и военное время. От состояния и функционирования связи во многом зависят оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия.

В своем развитии военная связь прошла большой и сложный путь, неразрывно связанный с историей создания всех Вооруженных Сил, изменением форм и способов их применения, совершенствованием военного искусства.

От простейших звуковых и зрительных средств связи для передачи сигналов и команд непосредственно на поле боя до широко разветвленных многоканальных, современных автоматизированных систем, способных обеспечивать связь практически на неограниченную дальность как со стационарными, так и подвижными объектами, находящимися на земле, на воде, под водой и в воздухе — таков исторический путь развития и совершенствования военной связи.

Современная система связи — это сложный многофункциональный организм, включающий многочисленные узлы связи различного назначения, многие тысячи километров линий радио, радиорелейной, тропосферной, проводной и других видов связи, и, конечно же, это специалисты, благодаря которым и работает этот сложный организм, — военные связисты, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник.

Источник: calend.ru

военная связь День военного связиста история праздник россия
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