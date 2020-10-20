Как заморозить баклажаны на зиму правильно

Если вы считаете, что достаточно просто порезать его кубиками и отправить в морозильную камеру, вы глубоко заблуждаетесь. После разморозки кусочки синеньких будут горькими. А значит, ничего путного приготовить из них не получится.

Паслен темноплодный, а именно так называется баклажан по-научному, богат микро- и макроэлементами

За окном студеный январь, снега по колено, а у вас на обед жареные синенькие со сметаной и чесночком. Вкуснятина! При этом вы точно знаете, что овощи без пестицидов, так как выращены собственноручно – на дачной грядке. Или куплены еще летом у проверенного поставщика на рынке. Такая картинка вполне может стать реальностью, если вы знаете, как заморозить баклажаны на зиму в морозилке.

Этот овощ не стоит недооценивать. Если вы считаете, что достаточно просто порезать его кубиками и отправить в морозильную камеру, вы глубоко заблуждаетесь. После разморозки кусочки синеньких будут горькими. А значит, ничего путного приготовить из них не получится.

Бытует мнение, что заморозка баклажанов на зиму в домашних условиях предполагает исключительно замачивание овоща в солевом растворе. Якобы чтобы избавиться от той самой докучливой горькости. Но и это не вариант: размороженный продукт по консистенции будет больше похож на пюре, чем на отдельные кусочки любимого овоща. Для икры, конечно, и такое сгодится. Но с чесночком пюреобразные синенькие не пожаришь и сметаной не приправишь. Сохранить баклажаны на зиму в морозильнике можно разными способами. Главное – грамотно реализовать выбранный вами метод заготовки.

Поводы полюбить синий плод

Как только не называют баклажан: и пакистаном, и подлижаном, и синеньким, и демьянкой, и бадоржаном. Но суть от изменения названий все равно не меняется, и факт остается фактом: этот овощ не только вкусен, но и полезен. Однако, не без противопоказаний, конечно.

Чем полезен…

Паслен темноплодный, а именно так называется баклажан по-научному, богат микро- и макроэлементами, без которых организм человека неспособен нормально функционировать. Но ценность его не только в этом.

Витамины группы В. Эта витаминная группа славится своим благотворным воздействием на нервную систему человека. Поэтому баклажан – натуральная таблетка от стресса и депрессивных состояний, которым люди особенно подвержены в холодное время года.

Фолиевая кислота. Высокое содержание этой кислоты делает синенькие продуктом категории must eat для беременных. Вещество способствует качественному внутриутробному развитию малыша и частично снимает нагрузку с маминого организма.

Витамин С. Оказывается, для регулярной профилактики вирусных недугов достаточно съедать по два баклажана в неделю. Высокое содержание витамина С способствует укреплению иммунной системы и защищает от вирусов.

Цинк и марганец. Эти два микроэлемента необходимы всем. Но особенно тем, кто недавно перенес инсульт и находится на этапе реабилитации.

В составе синеньких присутствует витамин РР. Он особенно полезен тем, кто пытается избавиться от никотиновой зависимости, облегчая процесс отвыкания от сигарет.

…и чем вреден

Любимое лакомство многих – жареные в большом количестве растительного масла баклажаны – к сожалению, никакой пользы в себе не несут. Кусочки овоща в процессе термической обработки насквозь пропитываются выделяющимися из масла токсинами, которые позже вместе с овощем попадают в наши желудки. Поэтому, намереваясь приготовить замороженные баклажаны, семь раз подумайте, как это сделать, чтобы сохранить всю полезность овоща. Есть еще два нюанса, о которых надо знать.

Соланин. Еще один минус синеньких – способность накапливать яд под названием соланин, содержащийся в картошке с зелеными боками и провоцирующий рвоту и диарею. Соланин образовывается в перезревших овощах, поэтому употреблять в пищу рекомендуется лишь молодые баклажаны.

Низкое содержание углеводов. Что для одних хорошо, для других чревато гипогликемией. Так и с баклажанами: здоровому человеку, следящему за фигурой, обилие этого продукта пойдет на пользу. А вот болеющему сахарным диабетом, наоборот, во вред: малое количество углеводов может спровоцировать гипогликемию – состояние, при котором уровень глюкозы в крови становится критически низким.

Обнаружить повышенное содержание соланина просто: разрежьте овощ и проследите за срезом. Если в течение двух-трех минут срез потемнел, значит, содержание ядовитого вещества высокое, и продукт лучше не употреблять в пищу.

Разрешения и запреты

Зато синенькие, живущие практически на каждой дачной грядке и отлично приживающиеся на отечественном черноземе, – это одни из самых низкокалорийных овощей. В 100 г «пузатого» продукта всего 24 ккал. Поэтому не удивляйтесь, если на просторах интернета встретите множество баклажанных диет и положительных отзывов о них.



Но подобные системы питания подходят не всем и не всегда. Таблица подскажет, при каких заболеваниях употребление синеньких в пищу является жизненно необходимым, а при каких от овоща с фиолетовой шкуркой нужно наотрез отказаться.

Разрешения и запреты на употребление баклажанов в пищу

Употребление синеньких

Можно и нужно - Малокровие; - подагра; - атеросклероз; - проблемы со сном; - депрессия; - ишемия; - почечные заболевания; - запоры; - проблемы сердечно-сосудистой системы

В умеренных количествах Сахарный диабет

Запрещено - Патологии желудочно-кишечного тракта; - гастрит; - язва желудка

Как заморозить баклажаны на зиму в морозилке

Баклажан – особенный овощ, требующий перед заморозкой обязательной термической обработки. В противном случае его вкус будет схож со вкусом резинового сапога. Говоря иными словами, в сыром виде баклажаны никогда не замораживают. А если и замораживают, то лишь по незнанию. К тому же плоды для заморозки следует грамотно выбрать.

Овощной кастинг

Ваша первая задача – организовать кастинг для синеньких. Превратиться в заготовку достойны не все, а лишь избранные. Критерии отбора те же, что и в случае консервации.

Хвостик. Плодоножка должна иметь зеленый цвет. Овощ с сухой плодоножкой лучше съесть сразу: высохший хвостик – свидетельство того, что продукт довольно долго хранился в отрыве от куста.

Равномерность окраса. Окрас баклажана должен быть однородным.

Поверхность. Глянцевое покрытие, лишенное шишек, наростов, пятен и повреждений, – так должен выглядеть идеально подходящий для заморозки овощ.

Возраст. Желательно, чтобы плоды были молодыми. Крупные и зрелые овощи содержат много семян. Они жестче и внутри и снаружи.

Сорт замораживаемого синенького может быть любым, равно как и цвет.

Особенности процесса



При заморозке важно соблюдать правило герметичности. Упаковка, в которую помещены кусочки овощей, должна быть плотно закрыта, чтобы воспрепятствовать контакту баклажанов с воздухом в морозильной камере. Это обезопасит продукт от окисления, а также от впитывания посторонних запахов. Вы ведь храните в морозилке не только синенькие, правда? Этот и другие «законы» позволят вам правильно заморозить баклажаны независимо от метода, который вы выберите.

Вымачивание.

Из-за отказа от предварительного вымачивания в плодах останется горечь. А употреблять горький продукт в пищу вам вряд ли захочется. Поэтому перед заморозкой и обязательной термической обработкой замочите кусочки синеньких в соленой воде или посыпьте сверху поваренной солью. Через полчаса продукт достаточно будет просто промыть под проточной водой.

Удаление влаги.

Перед закладкой в морозилку баклажанные кружочки нужно просушить, ликвидировав с их поверхности проступившую воду или задержавшееся на ней растительное масло. Это легко сделать при помощи кухонных бумажных полотенец.

Метка.

Пластиковый контейнер или пакет с баклажанами следует подписать. Покрывшись инеем в морозильной камере, все продукты станут на одно лицо. И отличить, что в какой упаковке содержится, будет крайне сложно.

В герметичных условиях при температуре -12°С срок хранения замороженных синеньких не должен превышать 12 месяцев. Более длительное хранение негативно сказывается на вкусовых качествах продукта.

Способы заготовки

Разговор о заготовке начнем с конца. А именно с того, как, не имея в доме вакууматора, упаковать овощи герметично. Для этого вам понадобится пакет с zip-застежкой и обычная коктейльная трубочка. Закройте пакет практически до конца, оставив лишь маленькое отверстие. Просуньте в него пластиковую трубочку, ртом вытяните воздух из пакета, и, обнаружив, что полиэтилен прилип к баклажанам, удалите импровизированный «воздухоотсос», закрыв оставшуюся часть упаковки. Вот и все. А теперь о главном – о том, как заморозить свежие баклажаны на зиму.

Жареные

Моем синенькие и нарезаем их кругляшками шириной не более 7 мм. Слишком тонко нарезанные баклажаны истончаться при жарке и станут непригодны для хранения в морозильной камере. Посыпаем солью и ждем около получаса, пока выйдет горечь. После промываем под струей проточной воды. Выкладываем кругляшки на решетку для гриля или другое импровизированное «ложе» и оставляем до полного просыхания. Овощам можно помочь с просушкой, промокнув их бумажным полотенцем. Наливаем на разогретую сковороду пару капель масла и обжариваем кусочки синеньких с обеих сторон буквально по несколько минут. Легкая золотая корочка станет сигналом о том, что овощи нужно снимать со сковороды. Выкладываем готовые куски на решетку, даем полностью остыть и отправляем в морозилку с температурой ниже -12°С. Спустя полтора часа достаем решетку, снимаем с нее замороженные жареные баклажаны и фасуем по пакетам, отправляя обратно в условия вечного холода до самой зимы. Стикеруем все упаковки с овощами, подписав, что лежит в пакете, в каком виде и с каким весом.

Допустима нарезка кубиками или брусочками. Все зависит от того, какие блюда вы намерены готовить из размороженных плодов. Баклажан в холодильнике

Запеченные

Нарезаем синенькие кругляшками или слайсами. К примеру, для приготовления рулетиков в будущем слайсы подойдут в самый раз. Разогреваем духовой шкаф до температуры 180°С и отправляем баклажаны в жару на 30 минут, выложив их на смазанный растительным маслом противень. Чтобы в духовке синенькие хорошо подрумянились с обеих сторон, через 15 минут переворачиваем их на другой бочок. Далее делаем все то же самое, что и в случае с жареными баклажанами: оставляем просушиться, отправляем в морозилку на полчаса, раскладываем по пакетам, удаляем воздух, стикеруем – и обратно на хранение в «вечную мерзлоту».

Тушеные



Разогреваем немного растительного масла в сотейнике. Выкладываем порезанные баклажаны и тушим их до готовности, периодически помешивая. Солить и перчить необязательно, но при желании можно. Снимаем с плиты, даем полностью остыть. Перекладываем тушеную баклажанную икру в контейнер или пакет для хранения и убираем в морозилку.

Бланшированные

Кипятим в кастрюле воду, хорошенько солим ее и добавляем столовую ложку лимонного сока или сок половины свежего лимона. В кипящую воду кладем нарезанные овощи и провариваем в течение пяти минут. С помощью шумовки вынимаем кусочки синеньких и тут же опускаем их в сосуд с ледяной водой. Достаем, просушиваем и получаем полностью готовый к заморозке продукт.

Вареные

Удаляем с овощей плодоножки, в нескольких местах прокалываем плоды при помощи зубочистки или иглы достаточно глубоко, а после помещаем их в солевой раствор для удаления горечи. Оставляем овощи в соленой воде на 45 минут. В данном случае времени требуется больше, так как баклажаны не измельчены и обрабатываются целиком. Кипятим в кастрюле воду и на 20 минут отправляем туда избавленные от горькости синенькие. После остывания сморщившиеся плоды останется нарезать предпочтительным для вас способом и заморозить.

Целые

Не очищая овощ от кожуры, поддаем его термической обработке. Это может быть тушение целиком в мультиварке, запекание на гриле или варка, как в предыдущем варианте. После термической обработки даем овощу остыть и промакиваем его бумажными полотенцами для ликвидации с поверхности влаги. Каждый отдельный овощ оборачиваем в несколько слоев пищевой пленки и отправляем в морозилку.

Целые мороженные баклажаны на зиму можно хранить как в кожуре, так и без нее. Если вы привыкли употреблять в пищу очищенный овощ, на этапе после термической обработки и остывания снимите с него шкурку.

Разморозка по правилам

Овощи относятся к категории продуктов, замораживать которые можно всего раз. А значит, после того как баклажаны оттаяли, повторно отправлять их в морозилку запрещено. Поэтому так важно расфасовать синенькие перед заморозкой по порционным пакетам – чтобы при необходимости иметь возможность разморозить столько продукта, сколько вам необходимо в конкретный момент. Дальше возможны два варианта развития событий.

Разморозка при комнатной температуре. Достаньте синенькие из морозилки, выложите на широкую тарелку и оставьте оттаивать без применения каких-либо вспомогательных электроприборов.

Готовка без разморозки. Некоторые блюда из замороженных баклажанов и кабачков не требуют предварительной разморозки. Поэтому продукт можно отправлять на сковороду или в кастрюлю к другим ингредиентам прямо в замороженном виде.

Варианты приготовления

Рецептов, в которых задействованы превращенные в лед пасленовые, довольно много. Но не все они удачны и вкусны. В таблице вашему вниманию предложены наиболее выгодные варианты приготовления замороженных баклажанов с указанием, овощи какой нарезки и какой термической обработки подходят для приготовления блюда больше всего.

Использовать вынутые из морозильной камеры баклажаны можно точно так же, как и свежие овощи. Однако вкусовые качества замороженных синеньких не настолько выражены и сильны, как у недавно сорванных с грядки «собратьев». Поэтому если есть возможность приобрести в супермаркете свежие качественные баклажаны, отдайте предпочтение этому варианту. Ну а если нет, замороженные слайсы или кругляшки запросто разнообразят ваш зимний рацион. Опытные хозяйки заметили, что сильно горчат в основном поздние овощи или перезревшие плоды. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы замораживать баклажаны молодыми. А для тех, кто без ума от овощного рагу, есть предложение замораживать пестрый «коктейль», в котором синенькие будут соседствовать с луком, болгарским перцем, кабачками, горшком и любыми другими плодами с грядки.

Источник: women365.ru