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Общество / Стиль жизни

Малахов рассказал, зачем ему звонила больная Анастасия Заворотнюк

11:02 20.10.2020 Фото: instagram.com
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В эфире шоу «Привет, Андрей», Малахов рассказал присутствующим о том, что ему внезапно позвонила Анастасия Заворотнюк.

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Андрей Малахов рассказал, как ему позвонила больная Анастасия Заворотнюк с важной просьбой

По мнению пользователей Сети, актриса специально все подстроила, чтобы начать появляться на публике. Подробнее читай в нашем материале.

В эфире шоу «Привет, Андрей», Малахов рассказал присутствующим о том, что ему внезапно позвонила Анастасия Заворотнюк. По словам ведущего, через него актриса хотела связаться с Басковым, чтобы поздравить его с Днем рождения.

Однако эта новость вызвала у многих пользователей Сети, мягко говоря, непонимание, так как многие сочли ее звонок попыткой пиара, чтобы о ней заговорили с новой силой. Многие писали в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. Ред.): «Хотела бы поздравить Баскова, позвонила бы ему лично! К чему посредники в лице Малахова-эфира-телевидения? Или у звезд уже не получается общаться по-человечески, обязательно нужны свидетели в лице телезрителей?», Оклемалась? Теперь деньги будет зарабатывать», «У семейки вранюков закончились денежки?».

Источник: clutch.ua

актриса болезнь ведущий звонок поклонники фото Анастасия Заворотнюк Андрей Малахов
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