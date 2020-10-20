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Какое уязвимое место у коронавируса впервые обнаружили ученые?

09:00 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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SARS-CoV-1 — китайский коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (SARS или атипичная пневмония) и распространившийся по миру в 2003 году.

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SARS-CoV-1 — китайский коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (SARS или атипичная пневмония) и распространившийся по миру в 2003 году

Ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США выяснили, что три смертельно опасных коронавируса SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV могут иметь одни и те же уязвимые места, что позволяет создать универсальное лекарственное средство против этих патогенов. В своей статье, опубликованной в журнале Science, специалисты описали лекарственную мишень, общую для вирусов, вызывающих COVID-19 и SARS.

Исследователи нашли более 300 белков, продуцируемой заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2. Из них специалисты определили 20 молекул, влияющих на то, сколько вирусных частиц каждого из трех коронавирусов синтезируется внутри клеток человека. К этим белкам относятся Tom70, который взаимодействует с коронавирусным геном Orf9b, принадлежащему как SARS-CoV-1, так и SARS-CoV-2.
Tom70 представляет собой митохондриальный фермент, который участвует в перемещении белковых молекул в митохондрии из цитозоля. Он также играет роль в активации митохондриальных сигнальных белков, обеспечивающих защиту против вирусной инфекции. Однако ученые показали, что Tom70 играют на руку коронавирусам, и комплекс Tom70-Orf9b может быть использован, как мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия.

Лекарственная мишень — это молекула или комплекс молекул, принадлежащих патогену или организму-хозяину, на которое действует лекарственное средство, обеспечивая терапевтический эффект.

SARS-CoV-1 — китайский коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (SARS или атипичная пневмония) и распространившийся по миру в 2003 году. Он родственен новому коронавирусу и имеет схожее происхождение. Во время крупнейшей вспышки коронавирус заразил более восьми тысяч человек и убил 774 инфицированных.

Источник: lenta.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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