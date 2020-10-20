Краткий гороскоп на вторник 20 октября для каждого знака зодиака

Скорпионов астропрогноз предупредил о напряженном деловом дне, а Козерогам насулил приятности.

Земному знаку Зодиака светят приятности, а водному – "напряг"

Для знаков Зодиака Рыбы и Рак 4-5 лунный день – вторник, 20 октября, прогнозируется позитивный.

Рыбам гороскоп на 20 октября 2020 года спрогнозировал укрощение болезней, а Ракам – вознаграждение за улыбку, сообщает Главред.

Скорпионов астропрогноз предупредил о напряженном деловом дне, а Козерогам насулил приятности.

Как водным знакам Зодиака астропрогноз советует провести вторник

Рыбы

Вам под силу без серьезных усилий взять те блага, которые вам предназначены. Спокойствие поможет "утихомирить" хронические болезни.

Рак

Если хотите впустить в жизнь больше светлых событий – чаще дарите миру улыбку. Если у вас есть сокровенная мечта, знайте – вам может посчастливиться сделать ее реальностью.

Скорпион

Готовьтесь к "напрягам", возможно, навалится много вопросов и решать их нельзя будет по отдельности. Возможно, от вас потребуется принятие важных решений.

Как земным знакам Зодиака астропрогноз советует провести вторник

Телец

Противопоказаны эксперименты и конфликты, игнорируйте мелочи и не пробивайте лбом стены. Будьте осторожны и внимательны на личном фронте.

Козерог

Спрогнозированы сюрпризы, возможно, вы получите подарок. Можно что-то менять на любовном фронте. День подходит для приобретений.

Дева

Можно разнообразить жизнь, например, куда-то поехать или решиться на какие-то перемены. Близкие могут содействовать пополнению кошелька.

Как огненным знакам Зодиака астропрогноз советует провести вторник

Стрелец

Наведите порядок в отношениях с близкими, поскольку судьба может преподнести "подарок". Кошелек может "потерять в весе".

Лев

Не откладывайте на потом то, что должны сделать. Остерегайтесь ошибок. Воплощайте в жизнь то, что задумали ранее.

Овен

Беритесь за планы, которые ранее "нарисовали". Не ломитесь сквозь стены. На личном фронте что-то может измениться.

Как воздушным знакам Зодиака астропрогноз советует провести вторник

Близнецы

Можно решиться на риск в делах и добиться успеха. Заложить первый кирпичик для финансового взлета можно благодаря упорству, трудолюбию или покровительству влиятельного человека.

Водолей

Не вздумайте отправить свою ношу на плечи партнеров. Стоит отказаться от суетливости и озабоченности.

Весы

Если хотите достичь цели – будьте упорны и проявляйте любовь к труду. Благодаря влиятельному покровителю есть шанс залить фундамент для финансового взлета.