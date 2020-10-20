Провалились в Обское море во время фотосессии влюбленные под Бердском. Мужчину ищут

Девушку вытащили из воды

20 октября в следственные органы поступило сообщение о том, что ночью в Советском районе на дамбе ГЭС во время фотосъемки упали в воду мужчина, 1994 г.р., и женщина, 1997 г.р. Последняя была доставлена на берег и передана бригаде скорой помощи. В настоящий момент она находится в лечебном учреждении. Поисковые мероприятия мужчины продолжаются. По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Новосибирской области.