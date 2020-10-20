Безальтернативной структурой для равноправного диалога остается ООН, заявил Путин

Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества", - добавляется в сообщении.

Путин сделал новое заявление

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного вечера, посвящённого 75-летию ООН, отметив, что организация остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, сообщается на сайте Кремля.

"Исходим из того, что ООН была и остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнёрского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством", - говорится в приветствии.

Президент подчеркнул, что РФ активно поддерживает деятельность ООН, последовательно выступает за упрочение ее центральной координирующей роли в мировых делах, отстаивает необходимость соблюдения норм и принципов устава организации.

Российский лидер добавил, что ООН призвана укреплять мир и безопасность, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций, обеспечению устойчивого социально-экономического развития и защиты прав человека.

"75-летие организации отмечается под лозунгом "Общее будущее общими силами". Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества", - добавляется в сообщении.