Когда праздник бабушек и дедушек в октябре 2020 года? Традиции и обычаи светлого дня

Главная идея этого дня – показать старшему поколению, что они очень нужны молодым, важно их присутствие в жизни, их советы и опыт, что их любят и уважают, берегут и заботятся.

Праздник старшего поколения возник сравнительно недавно – в 2009 году

День бабушек и дедушек в России имеет постоянную дату – 28 октября, именно в этот день славяне отмечали Осенние деды. Это праздник, призванный укрепить связь поколений и семейные узы. Аналогичное торжество отмечается более, чем в 30 странах мира.

Как возник День бабушек и дедушек

Праздник старшего поколения возник сравнительно недавно – в 2009 году. Инициаторами выступили цветочники Голландии, они предложили ввести отдельный праздник, когда дети дарят своим пожилым родителям цветы. Живые растения должны символизировать связь поколений – корней и ростков – родителей, детей и внуков.

Идея понравилась не только торговцам цветами из разных стран, но и простым людям, так как рождался еще один добрый семейный праздник.

Главная идея этого дня – показать старшему поколению, что они очень нужны молодым, важно их присутствие в жизни, их советы и опыт, что их любят и уважают, берегут и заботятся.

Какие традиции связаны с Днем бабушек и дедушек

Во всех странах, где отмечается День бабушек и дедушек, традиции одинаковые:

старикам дарят живые цветы, часто со смыслом – герань, как символ материальной независимости и стабильности, гибискус, как символ долголетия;

семьи собираются за общим столом, смотрят старые фотографии, слушают воспоминания стариков;

к чаю готовятся вкусные угощенья;

для пожилых людей устраиваются выходы в театр, на концерт, на выставку, на интересную экскурсию;



некоторые торговые предприятия в этот день предоставляют пожилым людям скидку на товары;волонтеры навещают одиноких стариков в домах престарелых и дарят им подарки;проводятся различные благотворительные акции в поддержку людей старшего поколения.Старые люди имеют огромное влияние на семейную обстановку, они являются носителями семейных традиций, на них часто ложится воспитание внуков и помощь детям. В День бабушек и дедушек следует уделить старикам повышенное внимание и проявить заботу.

Источник: 1rre.ru