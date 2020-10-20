Погиб в больнице от COVID-19 учитель физики Олег Невзоров школы №4 Искитима

Погиб после заражения коронавирусом физик школы №4 Искитима Олег Невзоров. Директор школы №4 Наталья Коренькова подтвердила информацию о смерти Олега Вадимовича. Но по ее информации у физика был инсульт, возможно, он стал осложнением. Он проработал 30 лет в школе №4 - с самого основания.
Олег Вадимович был известным на весь город учителем. Все ученики любили его за легкий характер и искреннее отношение.
Редакция сайта "Весь Искитим" выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Олега Вадимовича.
- Официальная причина смерти - инсульт.
Это как понимать? Про Ковид додумали или что?