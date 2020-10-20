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Погиб в больнице от COVID-19 учитель физики Олег Невзоров школы №4 Искитима

14:58 20.10.2020 Фото: предоставлено директором школы
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Официальная причина смерти - инсульт. Директор школы Наталья Коренькова не подтвердила информацию смерти от коронавируса. Олег Вадимович проработал 30 лет с самого основания школы №4.

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Учитель физики Искитиме Олег Невзоров умер 20 октября 2020 года

Погиб после заражения коронавирусом физик школы №4 Искитима Олег Невзоров. Директор школы №4 Наталья Коренькова подтвердила информацию о смерти Олега Вадимовича. Но по ее информации у физика был инсульт, возможно, он стал осложнением. Он проработал 30 лет в школе №4 - с самого основания.

Олег Вадимович был известным на весь город учителем. Все ученики любили его за легкий характер и искреннее отношение.

Редакция сайта "Весь Искитим" выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Олега Вадимовича.

смерть от коронавируса умер учитель физики Олег Невзоров Наталья Коренькова школа №4 Искитима
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От редакции

Соболезнуем.

1, 20 октября 2020 15:29
- Погиб в больнице от COVID-19 учитель физики.
- Официальная причина смерти - инсульт.
Это как понимать? Про Ковид додумали или что?
аноним, 20 октября 2020 15:43
Это значит, что человек болел COVID-19, и если бы не эта зараза, возможно прожил бы ещё долго.
Наталья Г., 20 октября 2020 15:35
Побоялась директор школы назвать истинную причину. Хотя близкие и приближенные к этому человеку знают причину - это КОРОНОВИРУС.

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