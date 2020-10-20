Зачем российских пассажиров будут отслеживать по Bluetooth и Wi-Fi через смартфоны?

С 19 октября в связи с ростом заболеваемости коронавиурсной инфекцией власти начали отслеживать посещение горожанами ночных заведений. В клубах, барах и караоке ввели систему QR-кодов, которые должны сканировать посетители, после чего проходить регистрацию по номеру телефона.

Мэрия Москвы захотела следить за пассажирами через смартфоны

Как сообщили в ЦОДД, это необходимо для оптимизации работы общественного транспорта. Эксперты заявляют, что данные будут обезличены, а подобные системы работают и в других странах.

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны. Это следует из данных портала госзакупок.

В соответствии с документацией закупки речь идет о поставке 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них. Начальная цена контракта составляет 155,2 млн руб.

АПК будут установлены на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Они будут собирать данные о перемещении граждан по MAC-адресам (присваиваемый гаджету при производстве идентификатор) через Bluetooth и Wi-Fi.

Система будет формировать отчеты о перемещениях владельца смартфона за день, неделю, месяц и год. Эта информация будет отправляться в единый центр хранения данных департамента информационных технологий Москвы. В связке с данными с камер видеонаблюдения система будет более точно формировать карты пассажиропотока в столице и позволит улучшить качество работы городского транспорта.

Согласно данным госзакупок, победителя торгов определили 12 октября — им стало ООО «Информационные технологии будущего», предложившее выполнить условия договора за 152,9 млн руб. Однако карточка аукциона содержит пометку, что определение поставщика приостановлено из-за жалобы.

Мэрия хочет отслеживать перемещения горожан для обогащения существующих баз данных в обход мобильных операторов. «Новая система, похоже, позволит мэрии самостоятельно, без запросов, узнавать подробную и релевантную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров», — заявил собеседник издания.

Эксперт по сетевым решениям компании КРОК Александр Сигачев отметил, что данные, которые получит ЦОДД, будут обезличенными, поскольку MAC-адреса смартфонов никак не привязаны к личностям их владельцев.

С 19 октября в связи с ростом заболеваемости коронавиурсной инфекцией московские власти начали отслеживать посещение горожанами ночных заведений столицы. В клубах, барах и караоке ввели систему QR-кодов, которые должны сканировать посетители, после чего проходить регистрацию по номеру телефона. В случае если у кого-то из отдыхающих в заведении в будущем выявят COVID-19, всем посетителям разошлют СМС и предложат пройти тест.

Источник: РБК