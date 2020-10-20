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"Идиоты!": руководителей системы здравоохранения обозвал Трамп

16:45 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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При этом он подтвердил, что не возражает против того, чтобы его высказывания слышали американские средства массовой информации. "Если в ходе этого звонка присутствует репортер, то можете все передать именно так, как я сказал. Мне все равно", - подчеркнул президент.

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Трамп назвал идиотами руководителей системы здравоохранения США

Президент США охарактеризовал деятельность главного инфекциониста Энтони Фаучи как катастрофическую.
Президент США Дональд Трамп подверг в понедельник резкой критике руководство американской системы здравоохранения, в том числе главного инфекциониста Энтони Фаучи.

"Люди устали от COVID (COVID-19 - заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС). Люди говорят: "Да будь, что будет. Только оставьте нас в покое". Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов", - заявил американский лидер, выступая по телефону перед сотрудниками своего избирательного штаба.

"Он здесь находится уже, типа, 500 лет", - сказал далее Трамп про Фаучи, являющегося директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний с 1984 года. В связи с этим глава администрации США, не скрывая раздражения, напомнил, что общественность воспринимает главного американского инфекциониста "как чудесного мудреца". Между тем, если бы американское федеральное правительство следовало всем рекомендациям Фаучи в ходе нынешней пандемии, то в США "было бы 700 тыс. или 800 тыс. смертей", считает Трамп. Он охарактеризовал деятельность Фаучи как катастрофическую и обвинил его в том, что после каждого его появления в телевизионном эфире "появляется бомба". "Однако будет еще большая бомба, если его уволить", - отметил глава Белого дома.

При этом Трамп подтвердил, что не возражает против того, чтобы его высказывания слышали американские средства массовой информации. "Если в ходе этого звонка присутствует репортер, то можете все передать именно так, как я сказал. Мне все равно", - подчеркнул президент.

Фаучи в воскресенье в интервью телекомпании CBS заявил, в частности, что Трамп не хочет носить медицинскую маску, невзирая на распространение нового коронавируса, так как считает это проявлением слабости. Кроме того, он сообщил, что Белый дом ограничивает поток информации со стороны должностных лиц администрации США, касающейся пандемии, и не позволил ему в ряде случаев пообщаться с прессой. Институт, который возглавляет Фаучи, входит в систему Министерства здравоохранения и социальных служб США.

По сведениям газеты The Washington Post, среди участников американской межведомственной рабочей группы по борьбе с пандемией, которую возглавляет вице-президент США Майкл Пенс, имеют место резкие разногласия. На первые роли, как говорится в публикации, выдвинулся пользующийся расположением Трампа нейрорентгенолог Скотт Атлас, отодвинувший на задний план Фаучи и координатора группы Дебору Биркс. Атлас якобы продвигает идеи, которые зачастую не имеют научной ценности, а Пенс отказывается вмешиваться в споры сторон, лишь призывая их самих улаживать противоречия и предоставлять участникам группы данные, подкрепляющие выдвигаемые предложения.

Источник: ТАСС

президент сша Дональд Трамп
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