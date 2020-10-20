20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Своей главной целью возвращение Крыма назвал Зеленский

17:30 20.10.2020 Фото: Администрация президента Украины
0

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что создаваемый Украиной антикрымский союз для возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию обречен и обернется для ее участников полным политическим фиаско

% name% title
Зеленский назвал возвращение Крыма своим ключевым приоритетом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что мир в Донбассе и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами.

"Мир в Донбассе и деоккупация Крыма - мои ключевые приоритеты", - заявил Зеленский, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

По его словам, власти ищут действенные инструменты для возвращения территорий. Он напомнил, что Киев создает формат "Крымская платформа" для обсуждения "возвращения" полуострова в состав Украины. "Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал Зеленский.

Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что создаваемый Украиной антикрымский союз для возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию обречен и обернется для ее участников полным политическим фиаско. По его словам, Крым вернулся в Россию навсегда, сделанный выбор крымчан на референдуме окончателен и бесповоротен.

Источник: РИА Новости

Зеленский крым украина Владимир Зеленский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смогут ли вернуть Крым?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы, лысеют брови и ресницы. Причины ковидного облысения
17:48 20-10-2020
Почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы, лысеют брови и ресницы. Причины ковидного облысения
Точный гороскоп на среду 21 октября для всех знаков зодиака
17:46 20-10-2020
Точный гороскоп на среду 21 октября для всех знаков зодиака
Зачем убийцы расчленяют своих жертв, рассказал эксперт
17:45 20-10-2020
Зачем убийцы расчленяют своих жертв, рассказал эксперт
БердскУмоляет вернуть в корпус №1 из "дома" при свинарнике ветеран труда Фарид пансионата имени Калинина Бердска. Выселили за драку с соседом
17:30 20-10-2020
Умоляет вернуть в корпус №1 из
Своей главной целью возвращение Крыма назвал Зеленский
17:30 20-10-2020
Своей главной целью возвращение Крыма назвал Зеленский
26 и 27 октября - очень благоприятные дни для высадки озимого лука по лунному календарю-2020
17:17 20-10-2020
26 и 27 октября - очень благоприятные дни для высадки озимого лука по лунному календарю-2020
Назвали самые замусоренные регионы России, есть Новосибирская область?
17:15 20-10-2020
Назвали самые замусоренные регионы России, есть Новосибирская область?
Бердск"Курьер. Среда. Бердск» продолжает акцию "Сухая попа". Нужны подгузники, зубная паста и туалетная бумага больным туберкулезом детям осенью 2020
17:15 20-10-2020
БердскСледующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября
17:08 20-10-2020
Следующий выход газеты
Зажал коленями голову грудничка и повернул его на 180 градусов "массажист" на пенсии в Новосибирске. СК начал проверку
17:05 20-10-2020
Зажал коленями голову грудничка и повернул его на 180 градусов