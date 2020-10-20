Своей главной целью возвращение Крыма назвал Зеленский

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что создаваемый Украиной антикрымский союз для возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию обречен и обернется для ее участников полным политическим фиаско

Зеленский назвал возвращение Крыма своим ключевым приоритетом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что мир в Донбассе и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами.

"Мир в Донбассе и деоккупация Крыма - мои ключевые приоритеты", - заявил Зеленский, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

По его словам, власти ищут действенные инструменты для возвращения территорий. Он напомнил, что Киев создает формат "Крымская платформа" для обсуждения "возвращения" полуострова в состав Украины. "Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал Зеленский.

Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что создаваемый Украиной антикрымский союз для возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию обречен и обернется для ее участников полным политическим фиаско. По его словам, Крым вернулся в Россию навсегда, сделанный выбор крымчан на референдуме окончателен и бесповоротен.

Источник: РИА Новости