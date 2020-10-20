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Почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы, лысеют брови и ресницы. Причины ковидного облысения

17:48 20.10.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Почему во время пандемии COVID-19 у многих людей начали сильно выпадать волосы. И не только у тех, кто перенес инфекцию.

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Пандемия коронавируса вызвала два типа облысения

За последние полгода серьезно увеличилось число людей по всему миру, у которых началось активное выпадение волос. Медики отмечают, что к ним стало обращаться в разы больше пациентов с этой проблемой после начала пандемии коронавируса. При этом волосы теряют не только люди, которые переболели COVID-19, но и те, кого вирус пока обошел стороной.

Обычно человек теряет заметное количество волос из-за пережитого стресса, который могла вызвать серьезная болезнь, хирургическое вмешательство или психологическая травма. Однако во время пандемии число людей, жалующихся на облысение, существенно возросло. У переболевших коронавирусом подобный побочный эффект возникает не из-за самого возбудителя болезни, а по причине физиологического стресса - следствия изнурительной борьбы с недугом. Многие люди, которые никогда не болели COVID-19, в свою очередь, могут лысеть из-за стресса, пережитого в эмоциональном плане. Обычно его провоцируют распространенные во время пандемии события, среди которых утрата работы, финансовые трудности, смерть близких.

Один из врачей сообщил, что раньше он не встречался с таким потоком пациентов. Сегодня за неделю к нему приходит порядка 20 человек, которые столкнулись со стремительным выпадением волос. К примеру, одна из женщин во время карантина испытывала большие трудности в совмещении работы и дистанционного обучения детей-школьников.

Другая пациентка является преподавателем начальной школы, которая во время режима самоизоляции испытывала тревогу и стресс, пытаясь для всех своих учеников сделать возможным доступ к онлайн-обучению. Среди пациентов, которые борются с выпадением волос много и медицинских работников. Для них стала большим стрессом разлука с членами своей семьи и ежедневная изнурительная работа с тяжелыми больными.

Пандемия коронавируса вызвала два типа облысения. Первый тип - телогеновая алопеция, которая проявляется через несколько месяцев после пережитого стресса. Она характеризуется потерей до 100 волосинок в сутки. Причина заболевания - отключение организмом системы роста волос. Второй тип - очаговая алопеция, при которой иммунная система атакует волосяные фолликулы.

Обычно она начинается с кожи головы или бороды. Могут выпадать даже ресницы и волоски на бровях. Именно этот тип алопеции чаще встречается у переболевших COVID-19.
Специалисты пока не знают точных причин возникновения подобной проблемы, но полагают, что это состояние для большинства должно быть временным, и процесс чрезмерного выпадения волос завершится в течение нескольких месяцев.

выпадают волосы Ковид коронавирус
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От редакции

Как вы лечите свои волосы после ковида?

Аноним, 20 октября 2020 17:54
Вот уж бред!
Ещё и ковид к этому приплели...
Аноним, 20 октября 2020 18:29
К сожалению это не бред
У знакомых после ковида такая же ситуация
Аноним, 20 октября 2020 18:50
Придумать можно много чего, в т.ч. и "знакомых".

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