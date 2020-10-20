Ловил безмасочников минЖКХ в кассах РКЦ Бердска: итоги рейда

Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 20 октября провели контрольные мероприятия в расчетно-кассовых центрах управляющих организаций (УК) в сфере ЖКХ Бердска на предмет соблюдения мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
Как прокомментировал результаты рейдовых мероприятий в Бердске заместитель начальника управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Сергей Ларичев, в ходе рейдов совместно с сотрудником полиции было проверено 11 рассчетно-кассовых центров УК Бердска.
«Установлено, что в крупных расчетно-кассовых центрах Бердска масочный режим соблюдается, в помещения лица, не соблюдающие масочный режим, не допускаются и не обслуживаются. В помещения расчетно-кассовых центров люди запускаются не более двух человек, а остальная часть находится на улице, соблюдая масочный режим. С руководством ООО «РКЦ» и сотрудниками управляющих организаций проведены профилактические беседы, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Административные расследования не назначались», - отметил Сергей Ларичев.
Напомним, что в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» на территории Новосибирской области введен режим повышенной готовности.
Мероприятия, направленные на предотвращение и распространение новой коронавирусной инфекции были предусмотрены указанным постановлением, а также постановлениями губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», и от 31.03.2020 № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
- Михаил Потапович, что за фигня такая, достал волк, цепляется почём зря. Ладно бы что-то умное придумал, а то видит меня, отвешивает подзатыльник и говорит: "Почему без шапки?", в другой раз иду в шапке, а он опять отвешивает подзатыльник и говорит: "Почему в шапке?". Михаил Потапович, повлияй на волка, ну достал, чес слово достал.
Медведь:- ладно, иди Косой, переговорю я с волком, оставит он свои дурацкие шуточки, обещаю...
Приходит медведь к волку и говорит:
- ты что Серый совсем обнаглел, ты чего Косому жить не даёшь?
Волк:- ну не могу я по-другому, если я его цеплять не буду, у меня депрессия жуткая начнётся, вот я его и цепляю, так сказать занимаюсь, таким образом, самолечением...
Медведь:- ты хоть мотив какой-нибудь другой придумай, а то Косой прав, лажа с шапкой получается...
Волк:- а что я могу придумать?
Медведь:- ну, к примеру, попроси у него чай, он принесёт чёрный, спроси, почему не зелёный, принесёт без сахара, спроси, почему сахар не положил, или попроси закурить, он тебе сигареты, а ты ему, почему не папиросы - и отводи душу, но повод то уже обоснованный....
Волк:- спасибо Михаил Потапович, так и поступлю...
Ловит волк зайца и давай его цеплять:- Косой, принеси чайку попить.
Заяц:- тебе зелёный или чёрный?
Волк:- чёрный.
Заяц:- тебе с сахаром или без?
Волк:- всё Косой отставить, не нужно чаю, дай закурить.
Заяц:- тебе сигареты, или папиросы?
Волк не выдерживает, отвешивает зайцу оплеуху и орёт:
- почему без маски...