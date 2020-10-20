Ловил безмасочников минЖКХ в кассах РКЦ Бердска: итоги рейда

Замначальника управления по предупреждению ЧС министерства Сергей Ларичев в ходе рейдов совместно с сотрудником полиции проверил 11пунктов рассчетно-кассового центра.

МинЖКХ региона проверило соблюдение санитарных мер против коронавируса в УК Бердска

Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 20 октября провели контрольные мероприятия в расчетно-кассовых центрах управляющих организаций (УК) в сфере ЖКХ Бердска на предмет соблюдения мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Как прокомментировал результаты рейдовых мероприятий в Бердске заместитель начальника управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Сергей Ларичев, в ходе рейдов совместно с сотрудником полиции было проверено 11 рассчетно-кассовых центров УК Бердска.

«Установлено, что в крупных расчетно-кассовых центрах Бердска масочный режим соблюдается, в помещения лица, не соблюдающие масочный режим, не допускаются и не обслуживаются. В помещения расчетно-кассовых центров люди запускаются не более двух человек, а остальная часть находится на улице, соблюдая масочный режим. С руководством ООО «РКЦ» и сотрудниками управляющих организаций проведены профилактические беседы, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Административные расследования не назначались», - отметил Сергей Ларичев.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» на территории Новосибирской области введен режим повышенной готовности.

Мероприятия, направленные на предотвращение и распространение новой коронавирусной инфекции были предусмотрены указанным постановлением, а также постановлениями губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», и от 31.03.2020 № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».