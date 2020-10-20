"Я вас порву": Директор школы орала на учителей за отсутствие масок и пригрозила расправой

Учителей всех школьных заведений России обязали носить маски во время уроков. Как это реализовывается на практике, наглядно демонстрирует одна из новороссийских школ. Руководство СОШ №22 провело внутреннюю проверку, целью которой было выяснить, надевают ли учителя маски на занятиях. Результаты проверки оказались неутешительными для директора учебного заведения Юлии Аймалитдиновой.
- Вы подвели школу, коллеги! Вы подвели! – считает директриса. Судя по всему, школа ждёт проверки из прокуратуры и Роспотребнадзора. И, исходя из слов директора школы, проверять сотрудники ведомств будут наличие маски на… подбородке. - Не дай господь у кого-нибудь из вас на ушах не будет находиться маска! Не на столе, а на ушах висит, на подбородке! – переходя на крик заявила Аймалитдинова.
В распоряжение «Блокнот Новороссийск» попало голосовое сообщение, записанное Юлией Аймалитдиновой в групповом рабочем чате. Руководитель учебного заведения угрожает учителям «раскидать» штраф на всех в случае, если хоть кто-нибудь «накосячит» во время проверки прокуратуры и Роспотребнадзора, а также лично расправиться с каждым нарушителем.
- Я приеду, коллеги, я не знаю, что с вами буду делать, но я вас лично буду рвать тогда! Я вам школу подвести не дам! Бессовестные! – пообещала директриса.
Судя по записи, руководство школы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы маска находилась на лице учителей, но не обязательно закрывала их органы дыхания. Наверное, COVID-19 должен пугает сам факт наличия маски. Учителей обязывают носить маску не для того, чтобы обезопасить школьников и сотрудников учебного заведения от заболевания коронавирусом, а для того, чтобы на школу не пришёл штраф.
Все предпринимаемые меры по противодействию коронавируса выглядят крайне абсурдно на фоне растущего количества больных. И пока все будут выполнять рекомендации Роспотребнадзора исключительно для галочки, ситуация не изменится в лучшую сторону, а ограничительные меры/режим самоизоляции/карантин затянутся на неопределённый срок.