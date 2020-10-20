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"Я вас порву": Директор школы орала на учителей за отсутствие масок и пригрозила расправой

19:32 20.10.2020 Фото: bloknot.ru
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Руководитель учебного заведения угрожает учителям «раскидать» штраф на всех в случае, если хоть кто-нибудь «накосячит» во время проверки прокуратуры и Роспотребнадзора. Маска должна висеть на подбородке.

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Директриса новороссийской школы под истеричную запись пообещала порвать учителей за отсутствие масок

Учителей всех школьных заведений России обязали носить маски во время уроков. Как это реализовывается на практике, наглядно демонстрирует одна из новороссийских школ. Руководство СОШ №22 провело внутреннюю проверку, целью которой было выяснить, надевают ли учителя маски на занятиях. Результаты проверки оказались неутешительными для директора учебного заведения Юлии Аймалитдиновой.

- Вы подвели школу, коллеги! Вы подвели! – считает директриса. Судя по всему, школа ждёт проверки из прокуратуры и Роспотребнадзора. И, исходя из слов директора школы, проверять сотрудники ведомств будут наличие маски на… подбородке. - Не дай господь у кого-нибудь из вас на ушах не будет находиться маска! Не на столе, а на ушах висит, на подбородке! – переходя на крик заявила Аймалитдинова.

В распоряжение «Блокнот Новороссийск» попало голосовое сообщение, записанное Юлией Аймалитдиновой в групповом рабочем чате. Руководитель учебного заведения угрожает учителям «раскидать» штраф на всех в случае, если хоть кто-нибудь «накосячит» во время проверки прокуратуры и Роспотребнадзора, а также лично расправиться с каждым нарушителем.

- Я приеду, коллеги, я не знаю, что с вами буду делать, но я вас лично буду рвать тогда! Я вам школу подвести не дам! Бессовестные! – пообещала директриса.

Судя по записи, руководство школы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы маска находилась на лице учителей, но не обязательно закрывала их органы дыхания. Наверное, COVID-19 должен пугает сам факт наличия маски. Учителей обязывают носить маску не для того, чтобы обезопасить школьников и сотрудников учебного заведения от заболевания коронавирусом, а для того, чтобы на школу не пришёл штраф.

Все предпринимаемые меры по противодействию коронавируса выглядят крайне абсурдно на фоне растущего количества больных. И пока все будут выполнять рекомендации Роспотребнадзора исключительно для галочки, ситуация не изменится в лучшую сторону, а ограничительные меры/режим самоизоляции/карантин затянутся на неопределённый срок.

COVID-19 директор коронавирус маски проверки школа Юлия Аймалитдинова
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Зачем учителю маска на подбородке?

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