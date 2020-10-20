На 4-дневной рабочей неделе снова настаивает лидер "Единой России" Медведев

Говоря о трансформации трудовых отношений в период пандемии, он отметил, что "наиболее безболезненно проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников" на удаленку.

Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели

Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в повестке обсуждения в ходе развития трудового законодательства. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник на форуме "Открытые инновации".

Он отметил, что в России уже начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятости, и выразил уверенность, что по мере развития цифровых технологий такая корректировка будет продолжаться.

"Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырехдневной рабочей недели", - сказал зампред Совбеза РФ и лидер "Единой России".

Говоря о трансформации трудовых отношений в период пандемии, Медведев отметил, что "наиболее безболезненно проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости". При этом он подчеркнул, что такое возможно не во всех случаях, и обратил внимание, что "на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием [ими] своего рабочего времени и времени отдыха".

Впервые о перспективах перехода в будущем в мире к четырехдневной рабочей неделе Медведев заявил в июне 2019 года, когда в должности премьер-министра РФ он выступал на Международной конференции труда в Женеве. Позднее Медведев подчеркивал, что для некоторых видов деятельности это далекая перспектива, и что такой переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.