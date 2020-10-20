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Откуда у российских чиновников столько миллиардов?

20:54 20.10.2020 Фото: СКР
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Если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за 3 года, незаконно нажитое имущество изымают.

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У чиновников за семь лет изъяли незаконного имущества на 34 млрд рублей

Суды по искам прокуроров изъяли у российских госслужащих незаконно нажитого имущества более чем на 34 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Генпрокурор Игорь Краснов по видеосвязи рассказал своим коллегам из стран ШОС, что, если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три года, прокурор вправе предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.

"За весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у госслужащих имущества на сумму более 34 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.

Федеральный закон №230 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" был принят в 2012 году, а вступил в силу с января 2013 года.

Отмечается, что Краснов принял участие в 18-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

доход незаконно приобретение недвижимости расход чиновник Игорь Краснов
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От редакции

Взятки берут?

Аноним, 20 октября 2020 21:07
Он рассказывал и плакал. Интересно, ф они сами в это верят? Если закон начал действовать с 2013 года, Россия уже давно должна испытывать дефицит чиновников

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