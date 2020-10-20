Погиб подорвавшийся на мине 14-летний мальчик в детском центре Подмосковья

Подросток сам принес боеприпас времен Великой Отечественной войны. Как снаряд попал к нему, выясняют правоохранители. Пострадавши скончался до приезда "скорой" от потери крови.

Подросток погиб при взрыве мины времен войны до приезда "скорой"

Юный житель Подмосковья погиб при взрыве неустановленного боеприпаса. По предварительным данным, речь идет о мине времен Великой Отечественной войны.

ЧП произошло днем 20 октября в Лобне. Ученик старших классов сам принес в детско-юношеский центр "Созвездие" на улице Булычева найденный боеприпас. Во время осмотра с товарищами мина сдетонировала, 14-летний подросток погиб от потери крови, сообщает телеграм-канал "112". Какие травмы получили его товарищи, не уточняется.

На месте работают следователи.

Подросток скончался до приезда скорой помощи, осколки боеприпаса раздробили ему бедра, передает Лайф. Мальчику было 14 лет, правоохранители устанавливают, как к несовершеннолетнему попала мина. Пострадавших больше нет: на момент взрыва погибший был один на этаже.