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Удачные дни для свадьбы по лунному календарю на 2021 год

11:28 21.10.2020 Фото: pixnio.com
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В каждом месяце 2021 года, согласно Лунному календарю, есть как благоприятные, так и плохие дни для бракосочетания.

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Многие считают, что правильно выбранный день — это залог долгого и счастливого брака

Свадьба — важное событие в жизни каждого человека. Готовиться к торжеству начинают с выбора даты. Многие считают, что правильно выбранный день — это залог долгого и счастливого брака. Многие обращаются к Лунному календарю, полагая, что фаза расположения спутника Земли напрямую влияет на благополучие свадебного процесса.

Удачные дни в 2021 году, чтобы сыграть свадьбу

В каждом месяце 2021 года, согласно Лунному календарю, есть как благоприятные, так и плохие дни для бракосочетания. Например, любителям зимних свадеб идеально подойдет 17, 22 и 24 января, 12, 13, 24 февраля. Декабрь порадует всего двумя удачными днями для свадьбы — это 10 и 17 число.

Что касается весенних месяцев, то данная пора года предлагает выбрать между 19, 22 и 28 марта, 16 и 25 апреля, 16, 17 и 23 мая.

Сезоном свадеб считается лето. Каждая вторая пара стремиться пожениться именно с июня по август. Правда Лунный календарь благоприятными датами для бракосочетания не очень радует. В июне идеальным днем для свадьбы будет только 20 число, в июле — 4, 12 и 26. Самым богатым на благополучные свадебные дни в 2021 году выдался август. В этом месяце их семь, а именно 13, 15, 20, 22, 26, 30 и 31 число.

Есть желание пожениться осенью, тогда стоит остановиться на следующий датах:

12, 13, 17, 19 и 20 сентября;
8, 17 и 18 октября;
14 и 19 ноября.
Все эти дни идеально подходят для похода в ЗАГС и официальной росписи, а вот само свадебное торжество с гостями можно сыграть в любой другой подходящий день.

Неподходящие дня для свадьбы по церковному уставу

Кто следует всем христианским канонам и мечтает о венчании, стоит обращать внимание, в первую очередь, на церковный календарь. Не нужно жениться в период, который выпадет в пост, независимо однодневный он или многодневный.

Согласно церковному уставу, также не рекомендуется гулять свадьбу в четверг, субботу и во вторник, если он выпадает накануне поста. Венчание не проходит также в день великого церковного торжества.

Источник: rsute.ru

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