Дата Родительской субботы в ноябре 2020 года: Что нельзя и что нужно делать в этот день

В Дмитриевскую поминальную субботу люди пишут на листочках имена своих умерших родных и знакомых, которые потом передают священникам, чтобы они упомянули их в своих молебнах.

Если человек по каким-либо уважительным причинам не может посетить храм, то ему необходимо прочесть молитвы об усопших дома, перед иконостасом

Ближайшая Родительская суббота у православных верующих приходится на 7 ноября 2020 года. Называется этот памятный день — Дмитриевская Родительская суббота, поскольку отмечается она накануне Дня памяти святого Дмитрия Солунского. Церковнослужители напомнили мирянам, каких запретов следует придерживаться в этот период. А еще они рассказали о главных традициях и обычаях памятного дня.

Традиции и обычаи Дмитриевской Родительской субботы

Во время Дмитриевской Родительской субботы, 7 ноября 2020 года, во всех церквях и храмах будут проводиться специальные поминальные панихиды и особое поминовение умерших православных христиан. По традиции в этот день в церковь необходимо приносить небольшой помин, который состоит из постных продуктов (хлеб, сахар, крупы, сладости и фрукты) и церковного вина.

В Дмитриевскую поминальную субботу люди пишут на листочках имена своих умерших родных и знакомых, которые потом передают священникам, чтобы они упомянули их в своих молебнах. Служители церкви помолятся за упокоение душ всех усопших и попросят Господа о даровании им Царствия Небесного.

Если человек по каким-либо уважительным причинам не может посетить храм, то ему необходимо прочесть молитвы об усопших дома, перед иконостасом. Стоит отметить, что Дмитриевская суббота завершает цикл поминальных дней в 2020 году. Конечно, каждый человек может посетить места захоронения усопших в любое удобное для него время, но в специально отведенные для этого дни поход к погосту просто необходим.

После посещения святой обители, необходимо отправиться на кладбище, чтобы там также засвидетельствовать свое почтение умершим. Можно устроить дома поминальную трапезу, на которую принято приглашать всех родных и близких. Традиционными яствами на поминальном столе являются — кутья, многочисленные постные блюда, пироги, блины, любимые блюда покойных. Позволительно в этот день также употреблять в пищу яйца и мясо.

Для умершего ставилась отдельная тарелка, на которую клали немного разных угощений и ставили стакан с водкой. Поутру все это раздавалось домашним животным. Конфеты и печенье, принесенные родственниками, раздавались малоимущим.

Какие запреты следует соблюдать в Родительскую субботу 7 ноября

Дмитриевская Родительская суббота, как и многие другие церковные праздники, имеет ряд запретов и предупреждений.

Запрещено в это время говорить плохо об умерших людях. Если о них невозможно сказать ничего хорошего, то лучше просто промолчать.

Под запретом 7 ноября крепкие спиртные напитки, можно лишь выпить немного красного церковного вина.



Запрещено в Родительский день веселиться и шуметь. Не стоит также в этот период выяснять с кем-либо отношения и ругаться. Лучше провести этот день в смирении и покое, читая молитвы и прося Господа о помиловании.Не стоит молиться в этот день за людей, покончивших жизнь самоубийством. Для их поминовения имеется специально отведенный Родительский день — Троицкая поминальная суббота.

Дмитриевская Родительская суббота — день, когда наши предки неистово молились о даровании покоя и места в Царствие Небесном для умерших людей. Важно сходить в церковь, поставить там свечки за упокой и поприсутствовать во время службы.

Источник: rsute.ru