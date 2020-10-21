21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Массово прививать "Спутником V" начнут россиян. Узнайте, когда

09:00 21.10.2020 Фото: pixabay.com
1

В настоящее время в масштабировании вакцины "Спутник" задействовано 5 производственных площадок.

% name% title
Мощные инъекции дважды в год способны стать альтернативой ежедневным таблеткам для снижения уровня холестерина

В масштабирование вакцины "Спутник" вовлечено 5 производственных площадок.

Производитель вакцины от коронавируса "Спутник V" компания "Р-Фарм" рассчитывает на старт массовых прививок с конца ноября 2020 года. Об этом в ходе форума "Открытые инновации" сообщил генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев.

"По общей оценке, значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре", - сказал он. Как отметил Игнатьев, обсуждение, совещания и работа в этом направлении идут "буквально ежедневно". Так, 19 октября состоялось большое совещание в правительстве под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Сейчас в масштабирование вакцины "Спутник" вовлечено 5 производственных площадок, добавил Игнатьев.

Основные направления деятельности ГК "Р-Фарм" - производство лекарств, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения. Компания основана в 2001 году, работает в РФ, СНГ, США, Германии, Японии.

Источник: ТАСС

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете ставить прививку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

26 октября - День Иверской иконы Божьей Матери: История иконы и в чем она помогает
09:55 21-10-2020
26 октября - День Иверской иконы Божьей Матери: История иконы и в чем она помогает
Списали в утиль 45 аппаратов ИВЛ из России США
09:54 21-10-2020
Списали в утиль 45 аппаратов ИВЛ из России США
Высыхает на глазах: Ноги Аллы Пугачевой превратились в спички
09:48 21-10-2020
Высыхает на глазах: Ноги Аллы Пугачевой превратились в спички
Памятник советскому партизану Вилли открыли в Италии
09:45 21-10-2020
Памятник советскому партизану Вилли открыли в Италии
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
09:45 21-10-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Дата Родительской субботы в ноябре 2020 года: Что нельзя и что нужно делать в этот день
09:39 21-10-2020
Дата Родительской субботы в ноябре 2020 года: Что нельзя и что нужно делать в этот день
Что ужаснее: чума или COVID-19?
09:30 21-10-2020
Что ужаснее: чума или COVID-19?
Стало известно, что 2 ноября 2020 года на Землю упадет астероид 2018VP1
09:20 21-10-2020
Стало известно, что 2 ноября 2020 года на Землю упадет астероид 2018VP1
"Бутик Прованс": Дни рождения, свадьбы, корпоративы - воплотим любую вашу идею в жизнь!
09:18 21-10-2020
Кто может следить за вами через камеру смартфона, объяснил эксперт
09:15 21-10-2020
Кто может следить за вами через камеру смартфона, объяснил эксперт