Массово прививать "Спутником V" начнут россиян. Узнайте, когда

В настоящее время в масштабировании вакцины "Спутник" задействовано 5 производственных площадок.

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В масштабирование вакцины "Спутник" вовлечено 5 производственных площадок.

Производитель вакцины от коронавируса "Спутник V" компания "Р-Фарм" рассчитывает на старт массовых прививок с конца ноября 2020 года. Об этом в ходе форума "Открытые инновации" сообщил генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев.

"По общей оценке, значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре", - сказал он. Как отметил Игнатьев, обсуждение, совещания и работа в этом направлении идут "буквально ежедневно". Так, 19 октября состоялось большое совещание в правительстве под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Сейчас в масштабирование вакцины "Спутник" вовлечено 5 производственных площадок, добавил Игнатьев.

Основные направления деятельности ГК "Р-Фарм" - производство лекарств, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения. Компания основана в 2001 году, работает в РФ, СНГ, США, Германии, Японии.

Источник: ТАСС