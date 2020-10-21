Памятник советскому партизану Вилли открыли в Италии

Известно, что немцы взяли его в плен в оккупированном Харькове и отправили на принудительные работы в Европу. Он сумел сбежать и в итальянских горах встретил партизан, которые взяли его в свой отряд.

Монумент был создан итальянским скульптором Маттео Каваиони совместно с коллегой из России Надей Голышевой.

Памятник выполнен из мрамора. На нем изображен павший партизан и несущая ему цветы девушка.

"Это цветок партизану", - говорится в надписи на скульптуре.

Таким образом в монументе отражена история Марии Бертиллы Марин, очевидицы событий 1945 года, которая 75 лет носит цветы на могилу Тулиско.

На торжественной церемонии присутствовал посол РФ в Италии Сергей Разов.

"Когда в некоторых государствах Европы, к сожалению, разрушают памятники советским солдатам-освободителям, чернят историю Великой Победы, в маленьком итальянском городке большая группа честных и порядочных людей проводит церемонию открытия памятника советскому герою, партизану - освободителю Европы", - отметил он.

Российский дипломат напомнил, что более 5 тыс. солдат Красной армии и советских граждан участвовали в антифашистком движении на территории Италии.

Источник: ren.tv

