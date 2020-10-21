Новые ограничения ввел из-за COVID-19 c 21 октября 2020 губернатор Травников

Власти приняли решение о каникулах для школьников, также вводят ограничения на работу общепита.

Вводят новые ограничения из-за коронавируса

С 26 октября в школах региона начинаются каникулы, которые продлятся две недели, также вводятся ограничения по работе предприятий общественного питания, ночных клубов в ночное время. Соответствующие решения были приняты на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области, которое провел Губернатор Андрей Травников 21 октября.

Участники заседания штаба, которое прошло в Правительстве региона в режиме видеоконференцсвязи, рассмотрели текущую эпидемиологическую ситуацию, проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, проведение рейдовых проверок по мониторингу соблюдения профилактических мер, направленных на борьбу с COVID-19.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук озвучил предложения ведомства о сроках предстоящих осенних каникул в школах региона. Предложения по ограничению времени работы заведений общественного питания в ночное время представил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы.

Также штаб принял решение с 26 октября ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов – они не будут работать с 24.00 и до 8.00. За исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

Губернатор Андрей Травников поручил министерству образования Новосибирской области и областному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства совместно с министерством юстиции региона подготовить проекты соответствующих нормативных документов.

Источник: nso