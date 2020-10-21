Молитва матери о сыне для помощи в трудной ситуации

Чтобы заветная просьба была услышана, необходимо знать правила обращения к Богу и всем Святым. Если женщина молится от чистого сердца, со светлыми намерениями, то удача обязательно будет сопутствовать ее чаду, а невзгоды будут проходить стороной.

Существует много священных текстов, с помощью которых мамы просят защиту и благословление

Как правильно молиться

Святые тексты, читаемые родителями за своих детей, творят чудеса:

Читают их, когда захочет душа. Но если ребенок столкнулся с трудностями, то слова произносят в утренние часы и перед сном, на протяжении определенного времени. Слова должны быть искренними и обязательно должна быть вера в помощь Святых. Не должно быть негативных мыслей и помыслов. Священный текст разрешено не только читать наизусть, но и по бумажке. Если под рукой нет бумажки, а душа хочет обратиться с просьбой к Богу, можно помолиться и своими словами.

Перед началом чтения молитвы нужно перекреститься трижды, поклониться иконам и зажечь свечу. Текст произносят медленно, вникая в каждое слово.

Защитная

Сильная защита ребенка от всего дурного, что может его подстерегать, исходит от молитвы матери. Текст следующий.

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери услышь меня, грешную и недостойную рабу Твою (имя). Господи, в милости Твоей власти чадо мое (имя), помилуй и спаси его имени Твоего ради. Господи, прости ему вся согрешения, вольные и невольные, совершенные им пред Тобой. Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, около дома, в поле, работе и в дороге и на каждом месте Твоего владения. Господи, сохрани его под покровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасной смерти. Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякой скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания в скорби. Господи, даруй ему благодать Святого Духа на многие лета жизни и здравия, целомудрия. Господи, дай ему Свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в наступающие утра, дни, вечера и ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь. Господи, помилуй (12 раз)».

Пресвятой Богородице

Часто родительницы обращаются в трудный час за помощью именно к Божьей Матери. Она, как никто другой, понимает трудности и сложности, с которыми встречаются матери в ходе воспитания сыновей. Слова должны исходить от чистого сердца.

«О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь».

От тяжких недугов

Молитву читают в различных ситуациях. Она помогает избавиться от болезни, вредных привычек и просто поддерживает дух сына. Читают слова каждый день трижды, в любое время.

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Ниспошли моему сыну, рабу Божьему (имя) здоровье крепкое, разум и волю, силу и дух. Защити его от влияния пагубного и направь на путь, ведущий к благочестию. Да будет воля Твоя. Во имя Отца, Сына, Святого духа. Аминь».

Во время службы в армии

Пока сын находится в армии, нужно ежедневно читать святые слова. Молиться рекомендуется одновременно разным Святым, чтобы усилить защиту взрослого сына.

Николаю Чудотворцу

«Чудотворец Николай, Божий Угодник. Помоги сыну моему преодолеть тяготы армейские и вернуться в добром здравии домой. В минуты скорби, избавь его от уныния, а мое материнское сердце от волнения. Да будет воля твоя. Аминь».

Иисусу Христу

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Отпусти все грехи материнские, да отринь все проделки сатанинские. Служба в армии для сына трудна, не позволь, чтоб я осталась одна. Помоги ему чрез скорби пройти, в нужный час ко мне обратно прийти. Да будет воля твоя. Аминь».

На все случаи жизни

Оберегом на каждый сложный случай в жизни ребенка может стать молитва матери Иисусу Христу.

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Ниспошли моему сыну здоровье крепкое, разум и волю, силу и дух. Защити его от влияния пагубного и направь на путь, ведущий к православию. Да будет воля твоя. Аминь».

Источник: pravoslavy