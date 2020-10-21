По дороге в ЗАГС врезался в остановку и перевернулся авто с женихом и невестой. Смотрите видео

Женах без сознания лежит на газоне, пострадала и невеста. Не получил травмы, находившийся в машине свадебного кортежа ребенок. ДТП произошло в Петербурге.

Остановку в Петербурге протаранил свадебный кортеж, жених ранен

Автомобиль, врезавшийся в остановку общественного транспорта в Петербурге, оказался из свадебного кортежа. Инцидент произошел на улице Косыгина. По данным РЕН ТВ, пострадал жених. Он потерял сознание, медики сейчас оказывают мужчине помощь.

По предварительным данным, травмы получила и невеста. Кортеж направлялся в ЗАГС.

Ранее в Сети появились кадры с места ДТП. На них видно, что иномарка врезалась в конструкцию остановки и перевернулась. Пострадавший лежит на газоне.

Известно, что авария произошла по дороге в ЗАГС. Жениха сейчас реанимируют медики. Также в автомобиле находился ребенок. Он вне опасности.

Пока о других раненых не сообщается.