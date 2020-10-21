Повысила налог на доходы богатых россиян Госдума: Сложным будет бюджет следующие 3 года из-за пандемии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении ставки НДФЛ в 15%

С 1 января 2021 года ставка НДФЛ может быть увеличена с 13 до 15% в отношении доходов граждан, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период. Соответствующий законопроект Госдума единогласно приняла в первом чтении.

Данный документ был разработан правительством во исполнение поручения президента РФ от 8 июля 2020 года.

«Принятие законопроекта позволит дополнительно направить порядка 60 миллиардов рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями. Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на эти цели», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что бюджет на следующие три года формируется в сложных экономических условиях, связанных, в том числе с пандемией.

«Но, несмотря на бюджетный дефицит, Президент поставил задачу — все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены. Должны быть найдены средства на реализацию поручений, касающихся благополучия граждан, повышения качества их жизни. Поправки в Налоговый кодекс о 15% НДФЛ — один из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту сессию. Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается», — отметил Вячеслав Володин.

При этом для отдельных видов доходов граждан сохраняются действующие налоговые ставки. В частности, это касается доходов, полученных от продажи недвижимого имущества и (или) доли (долей) в нем, а также доходов в виде объекта недвижимого имущества, полученного в дар. В этом случае налоговая ставка сохранится на уровне 13%.