Умер Юрий Захаров на 54-м году жизни после тяжелой болезни

Юрий Анатольевич был очень коммуникабельным и добрым человеком, умел найти подход к любому, что позволило ему долгие годы работать в рекламном бизнесе, сотрудничая с различными СМИ, в том числе с редакциями «Курьер. Среда. Бердск», «Свидетель» и другими.
Вдова и дочь Юрия Захарова искренне благодарят всех, кто помогал ему и его семье бороться с тяжелой болезнью, кто поддержал в трудное время.
«Курьер.Среда.Бердск» выражает соболезнования родным и близким в связи с кончиной Захарова Юрия Анатольевича.
Скорбим и помним.