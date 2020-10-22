Умер Юрий Захаров на 54-м году жизни после тяжелой болезни

В Бердске 14 октября 2020 года скончался Захаров Юрий Анатольевич. Ему было 53 года. В последние годы он тяжело болел.

Захаров Юрий Анатольевич. 08.05.1967-14.10.2020г.

Юрий Анатольевич был очень коммуникабельным и добрым человеком, умел найти подход к любому, что позволило ему долгие годы работать в рекламном бизнесе, сотрудничая с различными СМИ, в том числе с редакциями «Курьер. Среда. Бердск», «Свидетель» и другими.

Вдова и дочь Юрия Захарова искренне благодарят всех, кто помогал ему и его семье бороться с тяжелой болезнью, кто поддержал в трудное время.

«Курьер.Среда.Бердск» выражает соболезнования родным и близким в связи с кончиной Захарова Юрия Анатольевича.

Скорбим и помним.