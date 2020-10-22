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Почему больше 2-х лет искали пропавшую девочку Калимат Омарову, поручил разобраться Бастрыкин

14:15 22.10.2020 Фото: СК РФ
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В социальных сетях и ряде средств массовой информации звучит критика в адрес правоохранительных органов, которые, по мнению общественности, изначально не предприняли должных мер по организации розыска девочки.

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Под тяжестью предъявленных улик мужчина сознался в содеянном и дал признательные показания

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства и изнасилования малолетней девочки в 2018 году (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

На днях по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 36-летний житель Левашинского района. Под тяжестью предъявленных улик мужчина сознался в содеянном и дал признательные показания, подтвердив их при проверке на месте происшествия. Вчера по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с тем, в социальных сетях и ряде средств массовой информации звучит критика в адрес правоохранительных органов, которые, по мнению общественности, изначально не предприняли должных мер по организации розыска девочки.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления по Республике Дагестан оперативно доложить о том, каким образом были организованы первоначальные разыскные мероприятия, их полноте и причинах длительного розыска без вести пропавшей девочки.

Источник: Следком

изнасилование убийство
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