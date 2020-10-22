«Она очень любопытная»: девочку, которую морили голодом в шкафу, набрала 800 граммов за 10 дней в больнице

Ранее врачи отмечали, что девочка была доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составлял всего 3 килограмма 100 граммов. Спустя три дня после госпитализации ребенка из реанимации перевели в гастроэнтерологическое отделение.

С момента нахождение у нас в ОДКБ (прибавила в весе) порядка 800 граммов

Шестимесячная девочка, найденная в шкафу в городе Карпинск Свердловской области, находится в стабильном состоянии, с момента госпитализации она прибавила 800 граммов в весе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Областной детской клинической больницы №1

Изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска Свердловской области, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября вертолет доставил ребенка в больницу Екатеринбурга.

"Состояние ребенка стабильное. Ест, спит. Вес набирает – с момента нахождение у нас в ОДКБ (прибавила в весе) порядка 800 граммов", - сказала собеседница агентства.

Ранее врачи отмечали, что девочка была доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составлял всего 3 килограмма 100 граммов. Спустя три дня после госпитализации ребенка из реанимации перевели в гастроэнтерологическое отделение.