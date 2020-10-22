Безмасочник, держись: Необычные объявления о социальной дистанции и масочном режиме в магазинах Бердска попали на фото

Обязаны ли торговые точки и офисы размещать на входе объявления и в какой форме о масках и 1,5-метровом расстоянии, разъясняем. И через 7 месяцев с начала пандемии коронавируса скептики спорят, закрывать ли лицо в общественных местах.

Бердские магазина по-разному привлекают покупателей к обязательному ношению масок. Фото из "Подслушано в Бердске"

Коронавирус гуляет по России уже 7 месяцев. Только собрались снимать ограничения до 1 октября, как жахнула вторая волна. Еще более смертоносная и тяжелая. Федеральные власти отрицают введение повторного локдауна с закрытием предприятий и всего и вся. Но российские регионы вводят свои ограничения: комендантский час, удаленка, закрытие школ, запрет на проезд в общественном транспорте и прочее — в зависимости от коронавирусной статистики.

В Бердске, напомним, снова закрылись для массового посещения некоторые присутственные места, например, суд. За несоблюдение санэпидтребований штрафуют даже бердские школы и больницы. И снова ужесточились требования к соблюдению масочного режима. Опять полицейские и чиновники ходят по публичным местам — магазинам, остановкам, вокзалам, автобусам — и ловят людей без масок.

Отказ обслуживать покупателей без масок в бердских магазинах уже стал привычным. Хотя нет-нет да возникают споры у кассы между сотрудником торговой точки и покупателем с «голым» лицом. Между тем практически во всех магазинах, кафе, аптеках, банках и других местах еще с весны висят объявления с предупреждением о необходимости надеть маску. Тексты разные: стандартные и смешные, с ошибками и ссылками на постановления, трогательные и жесткие.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», единых требований для подобных объявлений нет. Но есть рекомендации Роспотребнадзора, к которым прислушивается большинство бердских организаций, магазинов и учреждений.

Объявление с просьбой соблюдать дистанцию и использовать маски — это информационный документ, который владельцы магазинов и организаций размещают на видном месте. Наряду с напоминанием о дистанцировании в общественных местах применяется разметка на полу с указанием безопасного для посетителей расстояния и наклейки с информацией о необходимости соблюдения масочного режима.

Все правила, которые Роспотребнадзор установил весной, действуют и сейчас: держать дистанцию, носить маску и перчатки в общественных местах, мыть руки или пользоваться антисептиком, не прикасаться к лицу. Сохраняется особый режим и внутри организаций, предполагающий ежедневное измерение температуры сотрудникам и тщательную дезинфекцию.

Из-за повторной вспышки заболевания Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации, а регионы начали возвращать ограничения. Врачи и ученые уверены, что, уменьшая общение, соблюдая безопасное расстояние, мы препятствуем распространению инфекции. Поэтому основные требования - сохранение социальной дистанции 1,5 метра между людьми и нахождение в магазинах и других людных местах в медицинских масках.

Кто обязан повесить объявление

В число обязательных профилактических мер вновь включены дезинфекция, нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции, ограничение одновременно присутствующих людей из расчета 3 человека на 50 кв. м площади. Но специальные объявления с текстом о соблюдении дистанции и масках - это дополнительная мера, напоминающая людям о требованиях и призывающая их соблюдать правила.

Основные требования к санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, напомним, сформулированы в указе президента, постановлении главного санитарного врача РФ, рекомендациях Роспотребнадзора и документах, подписанным губернатором Новосибирской области. В них установлена обязательность информирования населения, но форма, которую должно иметь объявление о входе в масках и перчатках, не утверждена.

Требования к организации безопасного пребывания предъявляются к местам массового скопления людей. На дверях магазинов вывешивают объявления о соблюдении дистанции 1,5 метра из-за коронавируса, требования об обязательном ношении маски в помещении.

Небольшие магазины, площадь которых не позволяет соблюдать дистанцию, ограничивают одновременное посещение, размещая просьбу заходить в количестве не больше двух человек. В крупных торговых сетях специальная разметка для посетителей, стоящих в очереди, нанесена на полу — между линиями разметки расстояние 1,5 метра. Некоторые организации установили санитайзеры или флаконы с антисептиком в доступных местах. А кое-где в Бердске даже выдают посетителям маски.

Определенных правил или указаний, как должны выглядеть объявления, нет. Поэтому каждый исполняет в меру своих финансовых возможностей и фантазии — главное, привлечь внимание посетителей.

Последние аргументы

Несмотря на то, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь, есть еще скептики, которые не считают заразу серьезной и дискутируют по поводу спасения масками от смертельного ковида. Последними аргументами для них может служить наказание и статистика заразившихся и умерших, которая с каждым днем только увеличивается как в Бердске, так и по все России. Ковидные госпитали, в том числе отделение пульмонологии бердской ЦГБ, куда десятками ежесуточно привозят новых больных.

Ответственность за несоблюдение дистанции или отсутствие маски предусмотрена в КоАП РФ — статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»:

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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